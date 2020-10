Vuelven las clases en Ciudad y evalúan empezar antes el ciclo lectivo en 2021

La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, aseguró ayer que se evalúa la posibilidad de adelantar un mes el inicio de clases en el período 2021, a fin de recuperar lo perdido durante la pandemia, al tiempo que comentó cómo será el regreso paulatino a las aulas, pautado a partir de hoy.

La funcionaria de Horacio Rodríguez Larreta indicó que las "clases finalizarán a mediados de diciembre" y adelantó que se estudia "un calendario que quizá se anticipe para el año que viene". Al respecto, Acuña sostuvo que se piensa en la posibilidad de "empezar un mes antes" en 2021.

"Esto no es la vuelta a clases pensando en la escuela que dejamos en marzo, pero sí es algo muy importante para chicos y chicas que hace más de seis meses que no ven a sus amigos, que no pueden resolver entre pares, que no pueden resolver situaciones con sus docentes, y este es un primer paso", resaltó la ministra de la Ciudad.

"Vamos a trabajar de a grupos de diez chicos y chicas, con un docente, con un formato que se llama 'burbuja', que quiere decir que no se van a cruzar con otro grupo, y esto nos va a permitir que en caso de detectarse algún chico o docente con síntomas, se aísla a ese grupo y no se tiene que aislar a toda la escuela", agregó.

Al encabezar una conferencia de prensa, Acuña señaló que lo que arranca hoy con la vuelta a clases de los alumnos de séptimo grado de primaria, quinto año de secundaria y sexto año de escuelas técnicas es "una instancia para acompañar y para empezar a pensar el año que viene".

"Siempre estoy hablando de gestión estatal. Las escuelas de gestión privada también pueden comenzar, pero tienen que hacer un trámite muy simple: comunicarse con la Dirección General de Educación Privada, confirmar que conocen y van a cumplir el protocolo, y a partir de ahí van a poder abrir sus puertas", precisó.

La funcionaria porteña estimó, además, que de mantenerse las condiciones epidemiológicas actuales "antes de fin de año los chicos podrán recuperar la presencialidad".