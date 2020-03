Vuelve el FMI, con foco en las cuentas fiscales para la "sostenibilidad"

El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y el jefe de misión del Fondo para Argentina, Luis Cubeddu, llegará este lunes a Buenos Aires con el fin de continuar las discusiones sobre el programa económico y la estrategia de las autoridades locales para lograr la "sostenibilidad" de la deuda.

La misión del organismo vuelve poco más de 10 días después de haber estado monitoreando de cerca al país. Arranca así un mes clave para el Gobierno, que desde su asunción, se fijó la necesidad de encaminar la renegociación de la deuda a más tardar el 31 de marzo. En esta lógica, el diálogo con el FMI resulta casi una condición sine qua non.

Estas reuniones serán una oportunidad para continuar definiendo los próximos pasos con las autoridades. No necesariamente habrá hoy mismo una reunión con el ministro Martín Guzmán.

Tal vez al comienzo haya algún encuentro más protocolar y se avance en las conversaciones en los próximos días. Se espera que la estadía de los técnicos del FMI se prolongue hasta fines de la semana, cuando la delegación regresará a Washington.

Un tema relevante es que si bien se definió en las últimas semanas que Argentina se someterá a la revisión de su economía, lo que se conoce como el Artículo IV, la misión que llega hoy al país no vendrá con el objetivo de llevar a cabo ese trabajo. Sin embargo, el FMI destacó que "es muy valioso" que Argentina haya aceptado la revisión, una instancia que corresponde a todos los países miembro.

"Hubo un diálogo continuo y activo entre las autoridades argentinas encabezadas por el ministro Martín Guzmán y las del Fondo que prosiguió en los últimos días una reunión muy importante en Riad en el G20, y publicamos una declaración de la cual se indicó continuar con la revisión del artículo 4° y conversar el programa para el futuro", aseguró el jueves pasado en conferencia de prensa en Washington, el vocero del Fondo, Gerry Rice.

Al margen de este contacto con el Fondo, que en el último año y medio giró al país u$s 44.000 millones de los u$s 57.100 millones acordados en un préstamo stand by, la renegociación de la deuda con los bonistas privados es una brasa caliente.

El propio Presidente anticipó ante la Asamblea Legislativa que en las próximas semanas el país hará una oferta a los tenedores de títulos soberanos argentinos.