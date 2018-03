Vuelve a zarpar la Fragata Libertad tras quedar atrás temor a embargo de fondos buitre

El Presidente Mauricio Macri despidió este mediodía al grupo de guardiamarinas de la Fragata Libertad, que iniciará el próximo sábado a las 8.30 una travesía por Brasil, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, España, Italia y Uruguay.

Tras celebrar el acuerdo con los holdouts, el mandatario hizo alusión al hecho sucedido en 2012, año en que el buque estuvo detenido 70 días en Ghana por un embargo de los Fondos Buitre. Macri le aseguró a la tripulación que “hoy hemos vuelto a normalizar nuestra situación con el mundo. Pueden zarpar tranquilos porque esto no se va a volver a producir”.

Críticas al kirchnerismo

Macri señaló que el buque-escuela es “lo más valioso que hemos tenido los argentinos” y agregó que “es triste recordar lo que nos pasó en 2012, cuando otros jóvenes se vieron envueltos en un episodio lamentable, cuando retuvieron a la Fragata en Ghana”.

A su vez, añadió que el embargo “sucedió porque nuestro país incumplió sus compromisos y eso llevó a dejar de ser un país confiable, que no pudiésemos crecer, que no hubiese inversiones, que no se generase empleo, y quieran cobrarse embargándonos cosas tan preciadas como la Fragata”.

El último viaje de la embarcación fue durante nueve meses en 2014. En aquella oportunidad, los destinos fueron América latina y el Caribe para evitar posibles embargos por denuncia de un Fondo Buitre.

El recuerdo de Mar del Plata

La Fragata Libertad fue detenida el 2 de octubre de 2012 en el país africano de Ghana por un pedido de embargo del fondo NML - Eliott Management, que le reclamaba al entonces Gobierno, de Cristina Kirchner, el pago de bonos del default por alrededor de 370 millones de dólares.

Finalmente, el 9 de enero de 2013, la embarcación arribó al puerto de Mar del Plata luego de estar 70 días varado en Ghana. El regreso se produjo luego de que el Gobierno de Cristina acudiera al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que ordenó su “inmediata liberación”.