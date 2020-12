Vuelve Carrió: será candidata en 2021 y ya piensa en gobernar la Provincia

La dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió anunció esta noche que volverá a la política, tras renunciar a su banca de diputada a principios de marzo, y confirmó que será candidata el próximo año en la Provincia de Buenos Aires.

En su paso por el programa Desde el Llano que se emite por Todo Noticias Carrió justificó su regreso a menos de un año de retirarse de la vida política a la necesidad de "salir a la libertad" y "limpiar la provincia".

"Voy a ser candidata en el 2021 en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy dispuesta que salgamos a la libertad. Para limpiar la provincia no descarto ser candidata a gobernadora en el 2023", reveló.

En tanto, respecto a las dosis de vacuna contra el coronavirus fabricadas por Rusia, la ex diputada dijo que no se la colocaría y porque "la eficacia no esta probada".

Además, dijo que la vicepresidenta Cristina Kirchner prioriza la alianza política (con Rusia) y no la salud.