Vuelta a Fase 1, contagios y vacuna: la visión de los infectólogos que asesoran al Gobierno

Desde el inicio de la pandemia por el actual coronavirus, el gobierno nacional se ha apoyado en las recomendaciones del grupo de epidemiólogos. La actual fase de aislamiento está vigente hasta el 28 de junio en el área metropolitana de Buenos Aires, mientras que en casi todo el resto del país se avanzó en flexibilizaciones.

Hacia el futuro, las recomendaciones que realicen los especialistas volverán a ser clave a la hora de determinar la continuidad o no de la cuarentena. En diálogo con El Cronista, dos de los asesores del ministerio de Salud de la Nación brindaron su visión de la actual situación epidemiológica.

Para la médica infectóloga Carlota Russ, en el AMBA “estamos en una situación delicada, con una curva ascendente”. Sin embargo, considera que la cantidad de casos es uno de los indicadores, pero no el único. Señala que debe observarse el ritmo de contagios, a cuántas personas contagia un infectado o la disponibilidad de camas en terapia intensiva.

Sobre este punto, asegura que la ocupación de camas “es de casi el 50% en provincia de Buenos Aires y un poco menos en la ciudad”. Si bien hace unas semanas era menor al 40%, considera que “sigue habiendo disponibilidad, no estamos saturados”.

Su colega Eduardo López coincide sobre los indicadores, y analiza que “la curva va lentamente en ascenso pero estable”. En este sentido, observa que no hubo un salto pronunciado, por lo que “esperaría antes de tomar una decisión, por lo menos hasta el jueves. Tenemos margen para analizar, salvo que hubiera otros datos preocupantes nuevos que no conozco”.

El jueves, además, se cumplirán 10 días de la apertura que hubo en la ciudad de Buenos Aires para hacer actividad al aire libre. El conglomerado de runners en los parques generó dudas acerca de esta habilitación. Igualmente, López cree que el contagio que se da en esos espacios no es significativo, aunque cree que “entre jueves y viernes empezaremos a ver el impacto de lo sucedido la semana pasada”.

Ante la subida de casos, en Chaco se optó por volver a la fase uno, lo que López avala en ese caso. “Tomaron el toro por las astas, no quedaba otra. Tienen más casos que Córdoba y Santa Fe juntos”. Sin embargo, no cree que esto pueda pasar en el AMBA en el corto plazo. “No creo que volvamos a fase uno. Tenemos capacidad en los hospitales y el número de casos viene más o menos estable”, sostiene.

Si bien coincide en el diagnóstico, Russ cree que “no está cerrada” la posibilidad de volver a la fase uno en Buenos Aires. “Cada lugar tiene realidades y números propios, y cada uno sabe qué puede manejar. El AMBA es el lugar más densamente poblado, la decisión debería ser conjunta”. En este sentido, reconoce que existieron algunas discrepancias entre las jurisdicciones, pero es optimista hacia el futuro. “Al principio era más fácil ponerse de acuerdo. Si bien van a tener diferentes números, yo creo que volverán a acordar. En la parte medular estamos todos en sintonía”, explica.

Igualmente, sobre el alza de la cantidad de contagiados ambos coinciden en que se explica debido a la cantidad de testeos realizados. Como cambió la definición de caso sospechoso, ahora se testea más, por lo que sube el número. “Al tener la posibilidad de detectarlos, se aísla al paciente y se corta el contagio”, ejemplifica Russ.

Sobre la evolución del virus, ambos sostienen que aún es nuevo y que se analiza la respuesta en el cuerpo humano. Aún no hay estudios determinantes acerca de la inmunización que tienen los recuperados, aunque “las evidencias de los primeros contagiados muestran que generaron anticuerpos. Pero no sabemos cuánto va a durar”, sostiene Russ. En este punto, ejemplifica que puede ser el caso del sarampión o la varicela, que es muy raro volver a tener. Pero también puede ser como la influenza, que cambia todos los años.

Si este fuera el caso, López cree que podría transformarse en un virus de los inviernos, en donde todos los años vuelva la enfermedad. Por eso es tan importante el posible desarrollo de una vacuna, aunque observa grandes progresos. “Hay cuatro laboratorios que han avanzado. Están en fase 1-2. Es decir, se prueba con voluntarios humanos. No creo que pueda estar la vacuna para este año, pero sí puede ser entre abril y junio del año que viene”, anticipa.