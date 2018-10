Votó Angelici: a qué lista de abogados apoya para la Magistratura

Hoy, los abogados de la Capital Federal eligen a sus representantes en el Consejo de la Magistratura y Daniel Angelici dio el presente en la votación del Colegio de Abogados, del que es miembro. Fue, tras mucho tiempo, la primera aparición pública del presidente de Boca en un ámbito que trasciende lo deportivo.

"Mauricio es un convencido de la división de poderes, nunca me pidió que interviniera (en la Justicia). No conozco los tribunales; soy abogado, tengo amigos que son jueces y fiscales, eso no es un delito. Cuando me dicen operador , yo los miro y me río", había dicho anoche en una entrevista a A24.

En las elecciones que se extenderán hasta las 18, la lista más cercana al gobierno de Cambiemos es Cambio Pluralista, integrada por un radical -y cercano a Angelici- Juan Pablo Mas Vélez y Diego Marías, legislador porteño del PRO.

Carrió, Cristina y Garavano

En medio de los entredichos entre el Gobierno y la diputada Elisa Carrió, anoche presidente de Boca y amigo de Macri, Angelici, a quien la diputada acusa de ser un operador de la Justicia dio un extenso reportaje al periodista Luis Novaresio en A24. Entre otras cosas, aseguró que no mantiene ningún contacto con el Gobierno. Y aseguró: "Estoy alejado totalmente. Me parece que uno tiene que aportar desde donde le toca. Tengo que tratar de mejorar el fútbol argentino".

También respaldó al ministro de Justicia, Germán Garavano, quien hace unos días había dicho: "No es bueno que se pida la detención de un ex presidente". Y dijo: "No lo interpretaron bien, cuando habla de las prisiones preventivas y los presidentes yo creo que sería triste como país, pero no depende ni de Germán, ni del Gobierno ni de la Cámara de Diputados, depende de la Justicia si alguien tiene que quedar detenido o no".

También habló de la ex presidenta, Cristina Kirchner y consideró: "Si ha cometido algún ilícito, está comprobado y tiene una sentencia, tiene que ir presa como cualquier argentino".