Volvió el superávit con Brasil por ventas de trigo y menor importación de autos

Luego de 45 meses consecutivos, el comercio con Brasil registró un saldo positivo de la balanza bilateral. Es aún un dato marginal -apenas u$s 6 millones- y todavía debe consolidarse la tendencia, pero sí representa una señal positiva para una economía que en los últimos meses resultó muy golpeada, y particularmente en sus cuentas externas.

Pese a ello, para este año los analistas proyectan que la balanza comercial termine con un déficit cercano a los u$s 4500 millones. La buena noticia es que ese saldo negativo sería cerca de la mitad del registrado en 2017, cuando trepó a u$s 8200 millones. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el rojo se ubicó en u$s 4252 millones, una reducción del 27,8% respecto a igual periodo del año 2017.

La fuerte disparada del dólar, que en los últimos 60 días acumuló un incremento en la cotización de casi 50%, resultó determinante para salir del rojo comercial y fue una de las razones que permiten explicar el salto de las exportaciones a Brasil. Esto pese a la desaceleración de la economía de ese país. Las proyecciones iniciales de 2,8% de crecimiento del producto para este año se redujeron a un más modesto 1,4% en septiembre.

En paralelo, la caída de las importaciones desde ese destino responden especialmente a la menor demanda argentina de insumos, productos intermedios y también bienes finales -en particular autos-, debido a la caída de la actividad en Argentina.

Así, luego de casi cuatro años, en rigor desde enero de 2015, la balanza comercial volvió a mostrar un saldo favorable de este lado de la frontera. Según datos relevados por el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil las ventas argentinas totalizaron el mes pasado u$s 933 millones,13,1% más comparadas con el mismo mes del 2017. En contraste, las importaciones desde Brasil se movieron en sentido inverso, con un monto de u$s 927 millones y describiendo un desplome del 35,2% en los últimos doce meses.

En septiembre, de este modo la balanza comercial cerró con un superávit de u$s 6 millones, luego del déficit de u$s 369 millones registrado en agosto, mientras que en septiembre de 2017 el déficit comercial había tocado los u$s 606 millones. Esto se dio en un contexto en el que el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) se ubicó en u$s 1860 millones, un 17,5% menos que en septiembre del año pasado.

"En los primeros nueve meses, el intercambio entre ambas economías avanzó un 4,3%, alcanzando u$s 20.704 millones, mientras que el déficit comercial de Argentina se redujo 27,2% hasta los u$s 4.252 millones. Esto responde a la suba de las exportaciones de Argentina hacia Brasil (17,5%) y a la contracción de las importaciones (2,9%) en dicho período", señala un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

La consultora Ecolatina apuntó que la reversión del déficit comercial se explica por "un fuerte retroceso de nuestras importaciones -vehículos de pasajeros, transporte de carga y maquinaria agrícola- como consecuencia de la más que notable depreciación del peso y la recesión económica por la que transita nuestro país".

Por su parte, las exportaciones se mantienen en crecimiento, en base a vehículos de carga y pasajeros y el trigo en grano, los que "explican mayormente esta dinámica", señala Ecolatina, la cual "se dio a raíz de la mayor competitividad cambiaria ganada por Argentina y mayores excedentes en el mercado local".

De aquí a fin de año, la consultora estima "que esta dinámica se mantenga e incluso se profundice teniendo en cuenta los nuevos niveles del tipo de cambio en nuestro país y la mayor recesión esperada", añade que, en el mejor de los casos, las exportaciones podrían mostrar algún estímulo adicional en el último mes del año, una vez pasada la contienda electoral en Brasil".

En la misma línea, Abeceb proyecta hacia adelante y en un contexto de retracción de la actividad en el país, "una marcada alteración de la paridad cambiaria y buenas perspectivas para los principales rubros de exportación bilateral (generan espacio para que el déficit se recorte a la mitad respecto de los u$s 8000 millones del año pasado".

No obstante, aclara que "a medida que se empiecen a "jugar" bases de comparación más exigentes, veremos que las exportaciones a Brasil irán convergiendo a expansiones menos sobresalientes", precisó.