Volvió el IPC Congreso y marcó una inflación de 3,6% en enero pasado

La inflación de enero fue del 3,6% con las principales subas en alimentos y bebidas, y anualizada arrojó 29,9%, según el indicador difundido ayer por la oposición en el Congreso, la cual le pidió al Gobierno que "acelere" las publicaciones oficiales.

En el trimestre noviembre-enero la inflación acumulada trepó al 9,9%, y en este caso el rubro Alimentos y Bebidas creció 13%.

Según los legisladores que hicieron la presentación, en noviembre la inflación fue del 2,2%; en diciembre subió al 3,8% y en enero al 3,6%.

"El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas valora positivamente la presentación del IPC Congreso en la Cámara de Diputados. La transparencia y la diversidad de opiniones son virtudes que esta Administración defiende y valora", dijo en un parte de prensa

El parte añadió que "el índice presentado en el Congreso calcula una cifra de 3,8% para diciembre 2015 y 3,6% para enero de 2016, confirmando la tendencia a la baja en la inflación, luego del salto de fin de año".

Por otra parte, el ministerio subrayó "las similitudes de las mediciones que presenta el IPC Congreso y las que maneja el propio Palacio de Hacienda, hasta tanto el Indec retome la publicación de su índice, durante el segundo trimestre del año".

En ese sentido, el Palacio de Hacienda enfatizó que "la Emergencia Estadística decretada por el Gobierno exige una pronta respuesta en este frente".

Los legisladores puntualizaron que de noviembre a enero la carne subió 27%, la fruta fresca un 22%, el pollo un 26% y la harina de trigo 17,5%.

Advirtieron, además, que esa estadística no tuvo en cuenta el impacto del brusco incremento en las tarifas, el cual se sentirá desde marzo.

En la conferencia de prensa, el diputado del Frente Renovador (FR) Sergio Massa aseguró que "la inflación es una enorme fábrica de pobreza, una enfermedad de la economía que destruye salarios e ingresos", y consideró que "desgraciadamente la Argentina viene colocada en los primeros lugares del mundo" en suba de precios.

"Pedimos al Gobierno nacional que haga el esfuerzo de acelerar para que lo antes posible tengamos un Indice de Precios al Consumidor" del Indec, dijo Massa.

Marco Lavagna, diputado del FR y economista, sostuvo que la difusión del índice "no tiene una intencionalidad política‘ y sostuvo que "reconocer el problema es el puntapié inicial para afrontarlo".

Advirtió que "va a llevar un tiempo reconstruir el Indec y por eso con el Indice Congreso".

A su turno, la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, dijo que el país "necesita estadísticas confiables" y señaló: "No puede demorarse la publicación oficial".

"La inflación altísima registra en los últimos meses en los productos de la canasta básica de alimentos", afirmó la legisladora.