Volvió Lanata a la TV con un informe sobre “los negocios de la pandemia”

El periodista Jorge Lanata volvió a la TV en la pantalla del El Trece con un formato totalmente renovado de Periodismo para todos. En el primer programa, emitido el domingo por la noche, el conductor presentó un informe sobre "los negocios de la pandemia", eligió al 'boludo del mes' en el marco de un nuevo segmento, y sostuvo que está "harto" de que le digan que "se quede en casa".

Este nuevo ciclo se llama “Box”. Lanata adelantó que hace referencia a la palabra caja en una especie de analogía con que el conductor se sintió encerrado durante la cuarentena y llevó a que el formato sea mas innovador e ingenioso. “Estamos viviendo adentro de una caja”, fue la primera frase que dijo el conductor en referencia al nombre de la novena temporada de “PPT”.

“Argentina hoy cumple 73 días de aislamiento y se va a extender hasta el 8 de junio, vamos a superar a la provincia china de Wuhan, que tuvo 80 días de encierro. Así, la Argentina una vez más va a ser campeón: nos vamos a convertir en la cuarentena más larga del mundo. El encierro nos está dejando muchas enseñanzas. Mandela estuvo preso 27 años y después fue presidente de Sudáfrica. Vos estuviste ocho semanas encerrado y te convertiste en moroso”, dijo con ironía el conductor.

Además, reveló que está “harto” de que le digan que se quede en casa. "Alberto, tratá de no enfermarte porque sabemos quién viene”, dijo.

Poco después de que arrancara el programa, el conductor presentó el primer informe del año: los negocios de la pandemia, una investigación sobre la compra de insumos médicos en el marco de la pandemia del coronavirus.

Ya llegando al final del programa, se presentó al protagonista de la sección “el boludo de la semana”: Nano David. “Es uno que violó la cuarentena e hizo una fiesta en Río Gallegos, un cumpleaños gitano. Mandó en cana a Rudy Ulloa, el ex chofer de Néstor (Kirchner), hoy empresario, que había querido comprar Telefe; a Marcos Müller, el ex yerno de Lázaro Baéz; y a Jorge Bringas, otro ex socio de Lázaro”, explicó Lanata.

Por primera vez en ocho años, el ciclo no saldrá en vivo sino que se grabó el domingo por la tarde. Durante la emisión del debut durará media hora más ya que el material está listo con esa extensión para el primer programa.

El programa estará hasta noviembre. Además, sumará un gran recurso de escenografía: un upshoulder, un televisor que le permitirá al periodista hacer remates con imágenes tipo memes. Siempre con el estilo ácido y frontal de uno de los periodista de investigación más prestigiosos de la Argentina.

Con mucha ansiedad por el regreso, el periodista dijo que “la apuesta de este año sorprenderá mucho”. Durante el aire, la pantalla se dividirá en rectángulos y cuadrados que se van a mover en diferentes proporciones mientras se muestra al conductor.