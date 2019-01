Volverá el superávit comercial, pero el mundo condicionará exportación

El Gobierno apuesta a que 2019 sea "el año de las exportaciones", y en alguna medida, así será. El país podría recuperar el nivel de ventas externas de bienes de 2013 o 2014, con unos u$s 72.000 millones, pero lo más importante será que se recuperará el superávit comercial, tras el déficit de casi u$s 8500 millones en 2017 y el rojo estimado en u$s 4200 millones para 2018.

Sin embargo, no hay que perder de vista que una parte importante del superávit comercial, estimado en unos u$s 5000 millones el año próximo, se explicará por la baja de importaciones, gatillada por la fuerte devaluación del peso este año pero también por la recesión, que impacta en la demanda de insumos por parte de los sectores industriales y la caída del poder adquisitivo que deriva en el ingreso de menos bienes finales.

Un informe de la consultora LCG resalta la importancia que le da el Gobierno al desempeño de las exportaciones. "El plan de cortísimo plazo está sustentado en las exportaciones. Éstas marcarán el éxito o fracaso del año. Si éstas logran conseguir los recursos para cerrar la brecha fiscal, y al mismo tiempo dinamizan la demanda, podría esperarse un año sin sobresaltos", señala el documento.

En este sentido, la consultora explica que "si las exportaciones muestran una dinámica superior a la de 2018 y 2017, la brecha fiscal primaria se podrá cerrar y la actividad podría amortiguar la caída y tomar un leve impulso". Esto está en línea con la política fiscal, apunta LCG, teniendo en cuenta que "la meta fiscal de déficit primario cero se logrará principalmente con mayores derechos de exportación, lo cual vuelve a poner a las exportaciones como el determinante del año 2019".

Marcelo Elizondo, director general de la consultora DNI, aseguró que "las exportaciones van a crecer este año porque el agro tendrá exportaciones muy generosas, de granos y derivados; por Brasil, que está recuperándose y aumentará la demanda de bienes industriales argentinos; y un tipo de cambio más competitivo".

El especialista consideró que las exportaciones crecerán este año 16/17%, aunque aclaró que "venimos de un piso". El aporte de la nueva cosecha será vital, ya que tras un año en el que impactó fuerte la sequía, se espera que en 2019 todo el complejo cerealero y oleaginoso exporte u$s 8000 o 9000 millones más que en 2018.

"El superávit comercial de 2019 estaría en unos u$s 5000 millones", afirmó Elizondo. A esto hay que sumar las exportaciones de servicios, que están en franco crecimiento y se estima que en 2019 podrían llegar a u$s 7000 millones.

Esto, claro, si no aparece ningún cisne negro, como la sequía del año pasado. Al respecto, Elizondo consideró que "este año la mayor amenaza es el mundo", por la eventual profundización de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero también Europa con las consecuencias del Brexit, problemas en Francia e Italia. No hay que descartar tampoco el impacto del fortalecimiento del dólar en los precios de las materias primas y la suba de las tasas de interés de referencia, fijadas por la Reserva Federal.

El cambio de gobierno en Brasil según las primeras definiciones del gobierno de Jair Bolsonaro, pusieron la lupa sobre lo que puede pasar con el Mercosur. La búsqueda de una flexibilización de las normas internas por parte de Brasil es un tema de agenda para 2019.

"El Mercosur así no funciona", admitió Elizondo y aclaró que "es importante logar mayor flexibilidad y es muy probable que ocurra". Y aporta un dato relevante: "En los últimos cinco años el comercio intra Mercosur bajó 30%", destacó Elizondo.