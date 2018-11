Volver con la frente marchita: los ex Barones ya se mueven para 2019

Nadie mejor para resumirlo que quien estuvo 24 de sus 80 años como intendente: "Yo no me retiré. De la política no se retira nadie". Eso contestó Hugo Curto, uno de los Barones del Conurbano del PJ que sufrieron la ola de Cambiemos en 2015, ante una pregunta sobre su supuesta jubilación en LaNoticiaWeb. Desde que se despidió del municipio de Tres de Febrero atiende en su propio museo, al que luego de un encuentro casual en la calle, meses atrás, invitó hasta a quien lo destronó: su sucesor Diego Valenzuela.

Cuentan quienes lo vieron hace poco que bajó 20 kilos, superó sus últimos problemas de salud, y que está recorriendo el distrito con el fantasma que aqueja a los que perdieron el poder amasado en décadas: el sueño de volver.

Curto no es el único que escucha el tango de Carlos Gardel en loop. También peronista pero de otra tribu, el ex mandamás de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, aprovecha cada visita de funcionarios del PRO en su antigua comarca durante dos décadas para participar de un acto. Como el del oficial "Estado en tu barrio" de la semana pasada: posó con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

No es fácil aceptar el retiro. Desde su cuenta de twitter, por ejemplo, Cariglino saluda a los empleados municipales en su día como si nunca hubiera perdido con Leonardo Nardini.

En el San Vicente donde descansan los trasladados restos de Juan Domingo Perón, el ex alcalde Daniel Di Sabatino (2007-2015) se reactivó. Fue uno de los bautizados "Grupo de los 8", como Sergio Massa, que en su momento le arrebataron distritos a los Barones hasta entonces invencibles. El comienzo del fin.

El histórico Raúl Othacehé volvió a su estudio jurídico pero, afirman, que no superó la derrota sufrida ante Gustavo Menéndez, actual presidente del PJ bonaerense. Ni hablar Mariano West en Moreno. No todos tienen las mismas chances: hay que diferenciar los que podrían volver con los que amenazan con hacerlo para, en la futura negociación, obtener un lugar secundario en una boleta.

Hace meses que el líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, decidió que no fuera su hermano Hernán quien aspire a conseguir el año próximo en Morón lo que no pudo en hace tres años, sino en volver a apostar por el sucesor que sí fue: el ex intendente Lucas Ghi (2009-2015). La batalla será clave por tratarse del pago chico de la gobernadora María Eugenia Vidal, donde hoy gobierna su ex Ramiro Tagliaferro.

De interna siempre complicada, en Quilmes volvió a "moverse" Francisco "Barba" Gutiérrez (2007-2015). Pero La Cámpora apuesta por su diputada Mayra Mendoza para pujar por la intendencia que ganó Martiniano Molina (PRO). Y cómo si un ex no fuera suficiente: por sus calles se lo vio al efímero presidente Eduardo Camaño, parte del entramado del PJ Federal de Miguel Ángel Pichetto.