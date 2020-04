Vizzoti, sobre lo que pasó ayer en los bancos: "No significa que se haya cortado la cuarentena"

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró hoy que lo sucedido ayer en los bancos "no significa que se haya roto la cuarentena" y aclaró que la situación en la Argentina "no es la misma que en otros países de Europa donde la circulación comunitaria es muy alta".



"La situación de Argentina no es la misma que en Europa donde la circulación comunitaria es muy alta. Tenemos un porcentaje de casos negativos en los testeos y la circulación viral no tiene la intensidad de otros países; y si bien el objetivo es evitar el contacto entre personas, no significa que ayer se haya roto la cuarentena", agregó.



La viceministra de Salud señaló que "la situación que se vivió ayer merece una reflexión, el Presidente tuvo su palabra y lo expresó como inadmisible y para poder mejorar desde ayer se comenzaron a implementar medidas correctivas", al brindar el reporte diario sobre la evolución del Covid-19.



"Estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, inédita, es la primera vez que el mundo está saliendo de una cuarentena estricta, de un aislamiento preventivo. Hay dos países que lograron achatar la curva y en esos dos países el aislamiento duro cinco semanas", precisó Vizzotti



"Es la primera vez que el Estado nacional y la sociedad están saliendo de la cuarentena y que los medios están viviendo esta situación y se que ayer surgieron muchas preguntas y preocupaciones, cómo si se rompió la cuarentena y si eso es un riesgo grande porque va a haber brote, y quiero aclarar que la situación de Argentina no es la misma que en otros países de Europa donde la circulación viral es muy alta", insistió.



Para respaldar lo expresado, Vizzotti sostuvo que "tenemos un porcentaje importante de casos negativos en los testeos" y señaló que "la circulación viral no tiene la misma intensidad que en otros países".



"Si bien el objetivo del aislamiento es evitar el contacto entre personas, no significa que se haya roto la cuarentena, no significa que pueda haber una situación incontrolable y en la medida que podamos evitar esos episodios, vamos a tener un menor impacto", añadió.



Acerca del rol de los medios de comunicación, indicó que "más allá de dar su opinión sobre las medidas o situaciones, los convocamos a dar información positiva, mucha gente está en su caso mirando la TV y transmitir esas imágenes de preocupación sin herramientas para que la gente sepa que hacer, nos parece contraproducente".



En el informe diario, se confirmó que la Argentina tiene 1.353 casos confirmados de coronavirus y 42 fallecidos, mientras que 86 pacientes permanecen en tratamiento en unidades de cuidados intensivos.



Asimismo se aclaró que del total, unos 656 (48,5%) de los casos positivos son importados, 444 (32,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 113 (8,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Las principales franjas etarias afectadas corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de los contagiados 45 años, mientras que la de los muertos asciende a 68 años.



Las jurisdicciones en las que más casos se detectaron ayer son la provincia de Buenos Aires, con 22; la Ciudad de Buenos Aires, con 28; y Córdoba con 24.



Para concluir el informe, el director Nacional de Enfermedades Transmisibles, Juan Manuel Castelli, recordó las medidas de cuidado individual: lavarse las manos frecuentemente o usar gel; evitar tocarse la cara y utilizar el codo o pañuelo para cubrirse la cara al toser o estornudar".



"También hay recomendaciones para las instituciones, como usar cartelería para instruir una correcta circulación dentro del lugar, que la capacidad sea del 50% para tener el distanciamiento social recomendado, hacer limpieza y desinfección frecuente en superficies que se pueden contaminarse, ventilar los espacios y la cooperación del Estado nacional, provincial y municipal", explicó.