Viviana Canosa: “Las mujeres siguen abortando y no veo ninguna que esté saliendo”

Viviana Canosa fiel a su defensa de “las dos vidas”, volvió a cargar contra las feministas. Ayer durante su programa “Nada Personal” aprovechó la oportunidad para manifestar su enojo con el sector de mujeres “feministas” y su accionar con respecto a las luchas que perseguían.

“El aborto hasta un tiempo era de lo único de lo que se hablaba. No había otro tema más que el aborto, el pañuelo verde todo el día en la tele. Ahora es la pandemia y después será el fútbol. Vamos viendo”, lanzó la conductora.

“Las mujeres siguen abortando, le digo a todo el grupo feminista y pañuelo verde. Siguen abortando y no veo a ninguna que esté saliendo. O sea, en el medio de la pandemia tenemos voz y voto para seguir insistiendo sobre temas que hay que seguir resolviendo, si uno los cree”, sumó.

“Juan Darthés está preso en no sé dónde, le decían ‘violador’ y no sé qué, bien guardado está. Ahora acaban de salir un montón de violadores y asesinos y las feministas, viejo, no tengo la más put… idea de dónde están”, lanzó enojada.

“Cuando nos conviene, nos queda cómodo. Ahora cuando hay que meterse con el poder ya si te da un poco de miedo, quedate en tu casa. Pero hablemos de fútbol que hay que entretener así a las masas”, siguió, enojada mientras el diputado nacional elogiaba su actitud. “Por eso me encanta hablar con vos, Vivi porque no tenés pelos en la lengua”, le dijo. “Ya a esta altura no me importa nada, pero con la verdad”, cerró Viviana Canosa.