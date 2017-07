Viró Cambiemos y consiguió el respaldo de Massa para avanzar contra De Vido

El oficialismo viró ayer en su estrategia para intentar apartar de la Cámara de Diputados al ex ministro Julio De Vido y se aseguró así el apoyo del massismo, que lo ayudará a conseguir dictamen la semana próxima. La acusación contra el diputado ya no será de "inhabilidad moral", sino que Cambiemos y el Frente Renovador buscarán excluirlo por "indignidad", jugada que intentarán plasmar el martes en un dictamen de mayoría en la comisión de Asuntos Constitucionales. Resta saber si esa corrección en la estrategia le permitirá a Cambiemos conseguir los dos tercios de los votos del recinto, para materializar la expulsión. Hasta ayer los números no le daban, aunque el escenario es volátil.

El oficialismo apunta a concretar ese intento el miércoles próximo. Es su intención tener ese día una sesión especial para tratar la exclusión de De Vido, aunque los tiempos podrían dilatarse.

La comisión citará al ex ministro para el martes y así cumplirá el paso formal, reclamado por diputados del oficialismo y de la oposición, de permitirle que se defienda. Anoche todo indicaba, sin embargo, que De Vido no asistirá a esa cita. Argumentará que desconoce son las acusaciones formales que pesan sobre él. Su defensa técnica estuvo en manos de Diana Conti, artífice además del dictamen de minoría con el que el PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) rechazará el intento de exclusión del diputado.

El ex ministro envió ayer una nota de once páginas a la comisión en la que se dijo "víctima de una de las persecuciones más sistemática injusta y meticulosamente organizada" que recuerda y cargó con dureza contra la diputada oficialista Elisa Carrió, a quien acusó de violar sus fueros por llegar "al patetismo de hablar de la posibilidad de (que él pueda) ser asesinado". En el texto, De Vido hizo particular hincapié en que no fue condenado en ninguna de las causas en las que está acusado.

Carrió, una de las primeras en hablar, insistió en que "la Cámara tiene facultades disciplinarias" y subrayó que "cuando un diputado, por un escándalo, tiene un juicio, habilita a la exclusión del seno". La diputada consideró un "escándalo moral" el procesamiento de De Vido en la causa por la tragedia de Once y remarcó que su bloque pide la expulsión del diputado.

"Comparto que el Congreso debe ejercer facultades disciplinarias", se sumó Margarita Stolbizer, socia electoral de Sergio Massa. La diputada, de todas formas, marcó que "existe una intención de aprovechamiento electoral de la situación" por parte de Cambiemos. En ese punto coincidió con ella el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

Esa bancada consideró "una farsa importante" la discusión. Soledad Sosa enfatizó que su bloque no avalará "que por la inhabilidad moral quieran sentar un precedente y habilitar un estado de excepción". Su compañero de bloque Pablo López detalló que representantes del FIT en las provincias de Mendoza, Córdoba y Salta y en la ciudad de Orán enfrentan intentos de desafuero y expulsión por sus posicionamientos políticos.