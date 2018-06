Violenta agresión al gobernador Schiaretti

El automóvil en el que se trasladaba el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, en la localidad de villa Allende, fue atacado ayer por desconocidos, en momentos en que se registraba una protesta gremial en el lugar. Al finalizar un acto oficial, el vehículo que trasladaba al mandatario recibió una piedra que causó la rotura de la luneta. Como Schiaretti se encontraba en la parte frontal del auto, no resultó lesionado.

La policía cordobesa detuvo a tres personas que, según trascendió, no formaban parte del gremio de Luz y Fuerza. "Serían comerciantes. Pero hasta que no veamos bien las imágenes no podemos saber mucho más", aclaró el fiscal Guillermo González. Ocurre que el sindicato reconocieron que se manifestaron en el lugar, pero se desligaron de cualquier tipo de agresión que se haya producido.

Uno de los que sumó su mensaje de de "enérgico repudio" al ataque a Schiaretti fue el presidente Mauricio Macri. "En la Argentina no hay lugar para estas expresiones violentas", escribió en sus redes sociales.