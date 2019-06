Villegas denunció un "hostigamiento permanente" de Baradel contra la gestión Vidal

Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, acusó hoy al gremialista docentes Roberto Baradel de asumir una actitud de "hostigamiento permanente" contra la gestión de María Eugenia Vidal y le reprochó que “mezcla cuestiones ideológicas con la mesa paritaria” al momento de negociar los salarios de los maestros bonaerenses.

Al participar del 11° Foro de Recursos Humanos organizado por El Cronista y Apertura, Villegas defendió la gestión realizada por toda la administración de Cambiemos, se mostró optimista respecto al desempeño del oficialismo en las próximas elecciones provinciales y contó de qué manera buscan aumentar la eficiencia del Estado provincial para que dé mejores prestaciones.

Al puntualizar sobre sobre la cuestión docente, que son la mayoría de los salarios de la provincia, el funcionario advirtió: “Estamos negociando con personas que tienen un enorme poder de presión y que mezclan cuestiones ideológicas con la mesa paritaria”.

Pero a continuación le puso nombre y apellido a sus dardos, y dijo que “hay un hostigamiento permanente de Roberto Baradel, que tiene una clara pertenencia partidaria y una manera de ver la vida. Para él, los docentes no tienen que cobrar presentismo, las pruebas Aprender no hay que tomarlas, los docentes no se tienen que capacitar y los alumnos no tienen que pasar por examen”.

Por otra parte, Villegas contó que implementaron un control biométrico de ingresos en toda la planta pública. “Hace tres años era imposible, era difícil saber hasta cuántos había, quiénes eran y dónde estaban”, explicó.

Consultado sobre el alza en el índice de desempleo, que alcanzó un 10,1% en la última medición, Villegas se refirió a que desde hace muchos años no puede perforar el piso de los ocho puntos. “Cuando se fue Alfonsín, en medio de la crisis, la desocuación estaba en 8,5%. A partir de ahí, ningún gobierno la pudo bajar. Ni si quiera el kirchnerato, que apagó estadísticamente el país”, consideró.

En este punto, agregó que si bien hay preocupación, “no podemos tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho. Se sentaron bases sólidas para acompañar el rebote. Aprendimos, por ejemplo, que el superávit fiscal hay que cuidarlo”.

También se detuvo sobre la eficiencia actual del Estado. Sostuvo que las discusiones en el país no tienen que apuntar solamente a lo salarial, sino también a que “el Estado preste un mejor servicio”.

Igualmente, con respecto a las discusiones salariales, consideró que “antes el Estado era un empleador bobo, que por tener más bombos en un acto decía cosas que ese Estado ineficiente no podía ceder. Había mala praxis de quienes representaban a los ciudadanos”, en referencia a sus antecesores.

Por último, dijo que se siente “orgullosamente parte de este gobierno”, y que las cosas que se hicieron se pueden ver y tocar, como los aeropuertos, caminos y puentes. “Lo que hizo este gobierno queda para los que vienen, y los errores fueron asumidos”, reconoció.