Vidal y su fuerte protagonismo en la campaña: "Hacés lo que te toca"

“Soy parte de un equipo, donde hacés lo que te toca”. Con esa simple frase, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, argumentó el fuerte rol protagónico que exhibe en la campaña electoral con vistas a las elecciones previstas para el próximo domingo.

Vidal destacó que “no le molesta” cumplir esa función, “ni tampoco a ellos”, al referirse explícitamente a quiénes le cedieron ese espacio como, por ejemplo, el primer candidato a senador bonaerense, Esteban Bullrich.

Consultada por las razones de que sea la “cara visible” de la campaña, Vidal expresó: “A algunos los sorprende, a mí no, porque soy parte de un equipo, y un equipo de verdad, donde hacés lo que te toca: si hay que estar en la hinchada, estás en la hinchada, y si hay que hacer los goles, hacés los goles”.

“Cuando fui candidata a gobernadora, y la gente no me conocía, o dudaba, porque no sabía qué venía yo a hacer a la Provincia, Mauricio (Macri) estuvo muy presente conmigo”, recordó la mandataria en diálogo con Radio Rivadavia.

Actualmente, Vidal es la figura que posee la mejor imagen en el oficialismo. Por tal motivo, fue elegida para llevar adelante la campaña tanto para las PASO como para la general de este domingo.

“Mauricio, Gabriela (Michetti), Horacio, el propio Esteban (Bullrich), que en ese momento era ministro de la Ciudad, me acompañaron mucho en mi recorrida casa por casa, y eso es lo que yo hago ahora, que los acompaño a ellos; siento que es lo que tengo que hacer, a mí no me molesta para nada y a ellos tampoco”, insistió.

Por otra parte, responsabilizó a sectores del kirchnerismo por el escrache sufrido por el presidente Macri la semana pasada en La Pampa.

“Es una metodología propia del kirchnerismo. Eso ya está demostrado. Circularon audios de Moreno, de La Matanza, de gente diciendo cómo tienen que poner los carteles”, de esa identidad partidaria.

Por último, Vidal definió en duros términos a varios referentes de la anterior administración.

La gobernadora definió al exjefe de Gabinete y excompetidor por la Provincia, Aníbal Fernández, es “una amenaza que ya no es”, calificó como una “confrontación inúltil” la que impulsa la intendenta de La Matanza, Verónica Magario; y describió como “una militancia fuera de lugar” la llevada adelante por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.