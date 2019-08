Vidal y Larreta demoran medidas ante la devaluación

El paquete de medidas tendientes a generar alivio a la clase media, los sectores más vulnerables y las pymes bonaerenses deberá aguardar unos días más para ver la luz. Si bien inicialmente María Eugenia Vidal preveía formalizar hoy las iniciativas, su alcance definitivo continúa aún bajo el análisis del flamante ministro de Economía provincial, Damián Bonari, queasumió en reemplazo de Hernán Lacunza. Cerca de la gobernadora especulaban que las medidas podrían anunciarse tras el encuentro que mantendrá hoy con los intendentes bonaerenses de Cambiemos.

Al igual que Vidal, también en la administración de Horacio Rodríguez Larreta mantenían ayer el suspenso sobre el anuncio de medidas anti-crisis, aunque se especula que se oficializarán en el transcurso de esta semana.

"No se anuncia nada mañana (por hoy). Está todo en análisis y no hay nada cerrado", indicaron ayer desde el entorno de Vidal, luego del acto en el que la gobernadora tomó juramento a Bonari. Vidal tiene agendado para esta tarde desde las 16:30 la reunión con los intendentes de Cambiemos en uno de los salones de la República de los Niños, en Gonnet, para evaluar el impacto de la dura derrota electoral que sufrió Juntos para el Cambio en las PASO. Además de debatir allí la estrategia de campaña provincial de cara a las elecciones del 27 de octubre, fuentes bonaerenses no descartaron que en ese marco se converse el alcance de las medidas que están bajo análisis. Las propuestas de Vidal contemplan desde un programa de créditos para las pymes, la continuidad de los descuentos del 50% para las compras en supermercados, un plan de rebaja y moratoria de impuestos provinciales y una suba en los planes sociales.

A su vez, el gobierno porteño analiza cómo dar respuesta a una serie de planteos de baja de impuestos efectuados por las entidades que agrupan a las pymes del distrito y de los gremios locales que reclaman el pago de un bono salarial de emergencia.