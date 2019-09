Vidal tuvo su propia marcha en el día de su cumpleaños

46 años cumplió ayer María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Desde las redes sociales había surgido la iniciativa para que tenga su propia plaza. Algo así como el apoyo que tuvo Mauricio Macri el 24 de agosto en Plaza de Mayo, pero en clave bonaerense.

La convocatoria fue en la Plaza San Martín, ubicada en el centro de Morón. Vidal, porteña de origen, vive en este municipio desde hace casi dos décadas. El actual intendente del distrito y ex marido de Vidal, Ramiro Tagliaferro, fue uno de los impulsores de la convocatoria.

A las 16 horas estaba citada la convocatoria. Vidal llegó a la plaza alrededor de las 17.30 horas. A pesar de que el grueso del público coreaba “al balcón, al balcón”, para que la mandataria provincial salude y hable desde ahí, ella prefirió no hacerlo. En cambio, circuló por el frente del Palacio Municipal y se mezcló entre sus seguidores. "Gracias. Fue el mejor regalo que podía recibir", fueron las únicas palabras que pronunció antes de retirarse, media hora después.

Los seguidores de Vidal la esperaban frente al Palacio Municipal de Morón

“Ahora, ahora, Vidal gobernadora”, “sí se puede”, “no estás sola” y el himno nacional fueron los cánticos más escuchados en la plaza de Morón que, por un momento, pareció transformarse en La Plata como epicentro de la política bonaerense.

Además de Vidal y Tagliaferro, participaron varios dirigentes de Juntos por el Cambio. María Luján Rey, candidata a diputada nacional, fue una de las más aplaudidas. Ella sí salió a saludar al balcón y el público la acompañó al grito de “justicia”, en relación a la tragedia de Once. También estuvieron los candidatos a legisladores Waldo Wolff y Carolina Píparo y los candidatos a intendentes Lucas Delfino –Hurlingham–, Luis Otero –Avellaneda– y Gastón di Castelnuovo –Ituzaingó–. Además, se pudo ver a funcionarios importantes del gobierno provincial como el vicegobernador Daniel Salvador y el susbsecretario de Asuntos Municipales Alex Campbell.

Si bien la convocatoria fue multitudinaria, hubo algunos dirigentes que reconocieron que podría haber sido mayor. “Acá no ves micros, todos vinieron porque quisieron. Pero si llega a ganar Lucas Ghi, el 11 de diciembre esto va a explotar, y a nadie le va a importar que sea gente que no es de acá y que la trajeron en micros”, reconoció un dirigente del Pro, en alusión al ex intendente que busca regresar al poder.

Si bien Juntos por el Cambio tendrá un duro desafío en casi todos los distritos, los propios dirigentes saben que Vidal es quien la tiene más complicada. En las PASO perdió por 18 puntos frente a Axel Kicillof y no hay balottage.