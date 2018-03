Vidal trazó un duro diagnóstico sobre la educación y cargó contra los gremios docentes

En la apertura de la Legislatura bonaerense, la gobernadora María Eugenia Vidal criticó el accionar de los gremios docentes que anunciaron paro en las escuelas públicas al acusarlos de "tomar a los chicos de rehenes" y defendió la inclusión de un bono de presentismo en las negociaciones paritarias tras cuestionar el 17 por ciento de ausentismo en los colegios estatales, proporción mucho mayor al 5% de los establecimientos privados.

"Los problemas de la educación no se resuelven con las paritarias, haciendo escuelas nuevas o diciendo que los aplazos estigmatizan. No estamos discutiendo que un docente se pueda enfermar, estamos discutiendo el abuso, los certificados truchos y el 17% de ausentismo en las escuelas públicas contra el 5% en las privadas. No podemos seguir dialogando sobre lo que es mejor para los chicos con una fecha límite, que es el inicio de clases. Los sindicatos toman de rehenes a los chicos", señaló.

En ese sentido, Vidal ratificó la oferta de la Provincia de 15% a los docentes e insistió en que no perdieron poder adquisitivo en sus dos años de gestión. No obstante, adelantó que, en caso de que la inflación supere el incremento, se implementarán mecanismos para que los salarios no pierdan ante el aumento de los precios.

"Ningún gremio tiene fecha límite para las discusiones. Los salarios docentes no perdieron poder adquisitivo a lo largo de nuestra gestión, con o sin cláusula gatillo. El año pasado los docentes cobraron 25% de aumento, al igual que el resto de los gremios estatales de la provincia que no hicieron paro. Para quienes duden que la inflación de este año sea de 15%, les digo que vamos a encontrar mecanismos para equiparar los salarios a la inflación", enfatizó.

Reformas educativas

Asimismo, la gobernadora encauzó su mensaje a reforzar el nivel educativo en las escuelas públicas, al destacar las carencias que existen en las competencias promedio de los alumnos egresados de las escuelas públicas.

"El centro del debate son nuestros alumnos, son lo más importante. Tenemos que reconocer que cada vez más familias eligen más escuelas privadas sobre las escuelas públicas, que son la única opción para las familias más pobres. La mitad de los chicos que empiezan la escuela pública no la termina, y de esa mitad el 68% no puede resolver operaciones básicas de matemática y el 55% no pueden comprender textos", comentó.

Además, acentuó la necesidad de acelerar las reformas educativas: "Mientras estamos discutiendo cosas obvias, afuera hay una revolución. Y a nuestros chicos no les van a preguntar sobre ausentismo o cláusula gatillo, les van a preguntar si tienen las competencias necesarias. Hay que hacer reformas ya, por eso introducimos robótica y queremos reforzar lengua y matemática."

Seguridad, obras y campo

En ese sentido, la gobernadora enfatizó el volumen de obra pública que se desarrolló a lo largo de su gestión y prometió que en los próximos dos años elevará un 150% los proyectos de infraestructura terminados.

"En estos dos años, hay 1300 obras que se empezaron y se terminaron. Para el final de nuestra gestión serán 3200: cloacas, agua potable, asfalto, guardias. Benefician a miles de bonaerenses dándoles trabajo, y a muchos otros miles devolviéndoles la confianza de que es en serio. Más de 11 millones de bonaerenses no van a sufrir cada vez que llueve. Cada obra en las rutas es una respuesta a las familias de los muertos en accidentes de tránsito", dijo.

"Dar un plan no es un regalo, con las ventanillas del Estado en tu Barrio pudimos lograr que dos millones de bonaerenses fueran atendidas y consigan DNI, sube y asignación universal por hijo", afirmó la gobernadora.

Vidal manifestó su apoyo a los productores agropecuarios al anticipar que mantendrá exenciones impositivas y que facilitará el acceso al crédito, además de asegurar que terminará 12.000 kilómetros de caminos rurales.

"A los pequeños y medianos productores agropecuarios quiero decirles que no están solos. Vamos a sostener la ayuda para que paguen sus impuestos y tengan acceso al crédito. Hasta 2019 la provincia se va a hacer cargo de 12.000 kilómetros de caminos rurales", señaló.

Capacitación a la Policía y reforma en la Justicia

En otro orden, la gobernadora destacó el incremento de requisitos en la capacitación de efectivos policiales, prometió cambios en los criterios de ascenso dentro de la fuerza y remarcó el "saneamiento" de las cúpulas penitenciarias, así como la disminución en la tasa de homicidios entre 2016 y 2017.

"Incorporamos más de 10.000 agentes con mayor capacitación y compramos equipamiento y tecnología para que puedan hacer mejor su trabajo. Vamos a cambiar los requisitos de ascenso, que sea por mérito y no por antiguedad. Saneamos la cúpula penitenciaria, pusimos candados donde no había nada. No alcanza con que las penas se cumplan, los penales deben prevenir un segundo delito, no promoverlo. En nuestra gestión, la tasa de homicidios disminuyó 21% con respecto a 2015, 240 homicidios menos", dijo.

Y sobre la Justicia aseveró: "Necesitamos una reforma en la Justicia que nos haga volver a creer. Que ponga en el centro del proceso judicial a la víctima y no al victimario. Vamos a impulsar una reforma del código procesal penal. Vamos a poner el foco también en cómo se eligen los jueces de la provincia. Debemos discutir el proceso por el que jueces y fiscales son juzgados, si no cumplen su tarea como es debido no pueden seguir en su cargo."