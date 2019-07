Vidal se arrepintió del conflicto docente y apuntó contra Kicillof y Massa

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, reconoció estar "arrepentida" del conflicto que mantuvo su administración con los sindicatos de docentes de la provincia en torno a las paritarias salariales de este año y e insistió en que sus sueldos son menores que los que ella quisiera.

"Yo no creo que tengo voto garantizado, yo se que cada vez que hay una elección empiezo de nuevo. No pude, todavía, poner a los hospitales como yo quisiera. Me faltó, todavía, pagarle a los docentes como quisiera. De hecho, tuvimos un conflicto innecesario (con los docentes) y de eso me arrepiento. Creo que tendría que haber hecho más esfuerzos para cerrar el conflicto antes. Los padres hacen enormes esfuerzos, no por mandar a los chicos a escuelas de cuota alta, sino de cuota muy baja", señaló la gobernadora, en diálogo con Periodismo Para Todos, por el El Trece.

El acuerdo con los sindicatos docentes se selló en abril, luego de más de un mes de protestas y huelgas que entorpecieron el comienzo el ciclo lectivo en muchas escuelas públicas de la provincia. ¿Los números a los que se arribaron? Un resarcimiento de 15,6% por el deterioro del salario real sufrido en 2018 y un incremento para 2019 equivalente a la inflación del año.

Si bien el ofrecimiento de la Provincia ya conformaba a los representantes gremiales días antes de la firma del acuerdo, el punto que demoraba la rúbrica pasaba por el reintegro del descuento de los días de paro. La gobernación lo aceptó a condición de que se recuperen los contenidos perdidos.

Dardos contra Kicillof y Massa

De cara a las próximas elecciones, Vidal defendió su gestión y justificó su decisión de no desdoblar la votación para elegir las autoridades bonaerenses del sufragio de nivel nacional.

"No me importa que digan que pierdo, porque yo se lo que hice, yo se lo que dejé en estos tres años y medio, yo estoy acostumbrada a correrla de atrás. Confío en que nos van a volver a elegir. Está bueno volver a pelear como equipo, con Mauricio con Horacio y seguir mostrándole a la gente que somos un equipo. Cuando desdoblas, la elección la paga la provincia: nos hubiera costado tres mil millones de pesos que no teníamos", comentó.

En ese sentido, la Vidal ligó directamente al precandidato a gobernador del kirchnerismo Axel Kicillof con el diputado nacional Máximo Kirchner y señaló que si el exministro de Economía llegara a ganar La Cámpora "va a ser el gobierno".

"Kicillof es Máximo, no tengo dudas. Y el proyecto es Máximo 2023. La Cámpora va a ser el gobierno. No va a influir, va a gobernar. Él (Kicillof) y todos los que forman parte de esa lista representan el sistema que gobernó la provincia 28 años. Es el sistema que en 28 años no dio respuesta a cosas muy básicas. Las caras van cambiando, pero en el fondo es lo mismo", criticó Vidal.

Y agregó: "No es una persona, es una forma de gobernar. Hay varios cambios fundamentales que el kirchnerismo no apoyó. El fin de la reelección indefinida de los intendentes no fue apoyada por el kirchnerismo, tampoco la obligatoriedad de la presentación de declaración pública de bienes para todos los funcionarios. El Fondo del Conurbano, no lo votaron. Es lo que representa: un sistema que puso a la política antes que a la gente."

La gobernadora también apuntó contra Sergio Massa, que en los días previos al cierre de listas acordó encabezar la boleta de candidatos a diputados del Frente de Todos que aglutina al kirchnerismo, y dudó de que los votantes vuelvan a confiar en él.

"Me cuesta entenderlo a Massa. Es inentendible que vuelvas a un lugar del que te fuiste por diferencias profundas por valores. Va a costar mucho que los bonaerenses vuelvan a confiar en él. Nadie se va con una valija de votos a otro espacio, la gente elige y elige por sí misma, vota por cosas concretas no a un dirigente que lo tiene sometido", indicó.

Seguridad y policía

Además, Vidal defendió su gestión en materia de seguridad. De hecho, Cristian Ritondo, el jefe de esa cartera, encabezará la lista de diputados de Juntos por el Cambio en Buenos Aires.

"Siento que avanzamos un montón, pero todavía no es la que yo quiero. Con la Policía empezamos a dar una reforma muy profunda. Uno de cada tres efectivos no tenía chaleco. No solo es más policía, es mejor policía: sacamos 13 mil policías y todavía creo que hay más para hacer. No solo saqué policías corruptos, saque policías por gatillo fácil. Durante 28 años la bonaerense se autorreguló, nadie la gobernó, nadie se metió, nadie dio la pelea. Lo que puedo garantizar es que no va a haber más impunidad", señaló.

Y concluyó: "Dejar de lado la resignación y buscar el progreso, para mí ese fue el voto del 2015. En el fondo lo que está en juego es la dignidad. Mauricio encaró un camino difícil donde los bonaerenses y los argentinos estuvimos muy exigidos estos años."