Vidal recortará 221 cargos políticos en la Provincia por $ 600 millones

La gobernadora María Eugenia Vidal envió ayer a la Legislatura la reforma a la Ley de Ministerios que permitirá, luego de su aprobación emitir decretos para reestructurar cada área, recortando cargos por unos $ 600 millones. El paquete de leyes para sesiones extraordinarias incluye la eliminación de jubilaciones de privilegios del gobernador, el vice, los legisladores provinciales y los empleados del Banco Provincia. Y también la prórroga de la emergencia en Seguridad y en el Servicio Penitenciario, así como la adhesión a la ley nacional de ART.

La nueva ley de ministerio habilitará al Ejecutivo a eliminar después por decreto 221 cargos políticos. Sin embargo, y aunque lo que se eliminan son estructuras duplicadas, como por ejemplo las cinco que hoy tienen injerencia en materia de pymes que se convertirán en una secretaría del MInisterio de Producción, varias imprentas y los entes Autoridad del Agua (ADA) y Organismo de Control del Agua de Buenos Aires (Ocaba), y sus similares para cloacas, el gobierno de Vidal asegura que sólo quedarán sin silla los puestos políticos. En cambio, no habrá recortes de empleados ni planes de retiro. Los nuevos directores que queden a cargo de las estructuras unificadas tendrán la responsabilidad de reasignar tareas.

Se eliminarán 14 subsecretarías de las 80 que existen actualmente; 82 direcciones provinciales de las actuales 277; y 125 direcciones de las 633 que hay, lo que implica que todos los ministerios reducen su estructura.

En algunos lugares, sin embargo, será incómodo, porque los que vienen de una de las estructuras duplicadas cobran un plus salarial y los de la otra, no. La apuesta oficial es unificar a los privilegiados en un área aparte y que los nuevos que se incorporen al ente unificado ya no tengan ningún pago extra.

En el Bapro, la edad jubilatoria se eleva a 65 años y a 35 los años de servicio, mientras que se eliminan las jubilaciones de privilegio con el objetivo de reducir el déficit y ajustar el gasto público. En esa caja previsional existen 16.000 jubilados con haberes que oscilan entre los $ 40.000 y los $ 150.000 que debe ser financiada con los aportes de aproximadamente 8000 trabajadores, generando un déficit de $ 5.000 millones anuales.

La nueva ley de ministerios consta de 61 artículos en los que se determina que el gabinete de Vidal quedará conformado por catorce ministerios y cuatro secretarías.

Los ministerios serán: de Jefatura de Gabinete de Ministros, Economía, Gobierno, Infraestructura y Servicios Públicos, Salud, Seguridad, Justicia, Agroindustria, Desarrollo Social, Producción, Ciencia, Tecnología e Innovación, Trabajo, Gestión Cultural, y Asuntos Públicos (ex Secretaría de Comunicación).

En tanto, las cuatro secretarías del Poder Ejecutivo que tienen rango ministerial serán Secretaría General, Legal y Técnica, de Derechos Humanos, y de Medios. Más la Dirección General de Escuelas, que como fue creada por Sarmiento, es inamovible y el cargo requiere acuerdo de la Legislatura.

La propuesta contempla también la creación de un nuevo organismo que tendrá como función la urbanización de villas.