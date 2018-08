Vidal reaparece para dar su versión por la explosión en escuela

La gobernadora María Eugenia Vidal reaparecerá públicamente mañana, con entrevistas en programas de televisión, para dar su versión de lo que ocurrió en la escuela 49 de Moreno, adonde una explosión por una fuga de gas mató a la vicedirectora Sandra Calamano y al portero Rubén Rodríguez. "Voy a explicar todo lo que pasó", aseguró en reunión con su equipo de asesores.

Vidal no habló del tema desde que el jueves, a primera hora, la noticia comenzó a replicarse en todos los medios. Apenas el viernes, más de 24 horas después de la tragedia y tras mostrarse con el presidente Mauricio Macri en un acto, dijo que se mantenía en silencio "por respeto al duelo de las familias de las víctimas y para evitar la utilización política". Seis días después, hablará en programas de televisión del mediodía y la tarde, en un día que tendrá una relevancia particular para la política argentina: el Senado estará en ese momento debatiendo la legalización del aborto. "Va a ser un día con muchas noticias, pero no creo que mi explicación quede opacada por el debate en el Congreso", evaluó cuando le marcaron la fecha.

Vidal no apoya la legalización. Se mostró con el pañuelo celeste que identifica a los sectores que rechazan la ley. Y ha analizado en profundidad con sus equipos qué cambios debería implementar en la Provincia si el proyecto resultase aprobado. Sin embargo, las últimas novedades del Congreso marcan que es probable que la iniciativa sea rechazada. Ante ese panorama, Vidal advirtió ante los suyos que "el año que viene, el próximo o el otro", el aborto va a ser legal y admitió que, en el interín, su postura como gobernadora debe apuntar a reforzar la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas. "Yo, desde el Estado, teniendo la postura que tengo frente a la legalización, tengo que esforzarme más en la prevención y en ofrecer opciones", considera.

Vidal fue muy cuestionada cuando en 2016 frenó la adhesión total de la provincia al Protocolo Nacional de aborto no punible.