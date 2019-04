Vidal presentó su paquete de medidas anticrisis

En línea con las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, la gobernadora María Eugenia Vidal anunció este miércoles un paquete de medidas para llevar alivio a los bonaerenses.

Como lo anticipó El Cronista, el paquete incluye el congelamiento de la tarifas eléctricas, descuentos de hasta el 50% para la compra de alimentos y productos de primera necesidad, y el envío a la Legislatura provincial de una Ley de Góndolas para controlar la suba de precios.

"Nuestro objetivo es reafirmar el compromiso de estar cerca en momentos difíciles y llevar alivio y tranquilidad al bolsillo de los bonaerenses y dar respuestas concretas", señaló al formular el anuncio en una conferencia de prensa en La Plata.

Y añadió, en crítica al kirchnerismo: “Estas medidas no son discursos, ni relato, son respuestas concretas, no tienen que ver con negar la realidad. No somos como en otros tiempo, no vamos a negar lo que pasa, no somos como el pasado”.

Las medidas

Como adelantó este diario, el paquete incluye descuentos de hasta el 50% para la compra de alimentos y productos de primera necesidad cuenta también con congelamiento de tarifas eléctricas, beneficios a los tomadores de créditos UVA y también políticas impositivas paras las Pymes.

“Esto no es solo para clientes del Banco Provincia, sino para todos los bonaerenses que soliciten su tarjeta de débito o crédito, las puertas del banco están abiertas”, detalló la mandataria sobre los descuentos en supermercados.

En referencia a las tarifas eléctricas, Vidal dijo que la medida abarca tanto a Edenor y Edesur, como a todas empresas que proveen energía en toda la provincia. “Vamos a congelar los aumentos que estaban previstos en la parte de distribución, por lo que ninguna parte de la factura debería aumentar en toda la Provincia”, detalló.

La tercer medida apuntó a otro punto clave de la crisis: los tenedores de créditos hipotecarios UVA que tienen dificultades para pagar la cuota. “Hay 17.500 que pagan y hacen esfuerzos, la cuota tendrá un tope del 30% de su salario. Si la cuota es superior a ese 30% de la diferencia se hace cargo el Banco Provincia, desde abril hasta diciembre inclusive”, afirmó.

Pymes y Ley Góndola

"Desde el año pasado lanzamos líneas de crédito subsidiadas. Hoy estamos, además de sosteniendo esos créditos, sacando línea especial de textil y calzado, con 25% de descuento de cheques y una tasa de 29% a créditos de 12 meses", afirmó al presentar las medidas para pymes.

Además, en torno a las deudas laborales de las pequeñas y medianas empresas, se decidió eliminar todos los intereses acumulados: "El 100% de los intereses van a ser eliminados y habrá un plan de pago sobre el capital de entre 6 y 60 cuotas".

La mandatario anunció, finalmente, el envío a la Legislatura de un proyecto para tener su propia Ley de Góndolas.

"Creemos que beneficia tanto a las familias como a las pymes, vamos a promover buenas practicas de proveedores de supermercados", afirmó.

Y concluyó: "Queremos que se defina que en los súper haya en las góndolas un espacio definido para pymes del 10% de la góndola, y que ningún otro producto de una única empresa pueda ocupar más del 30% de la góndola. Así las pymes pueden acceder a las góndolas".