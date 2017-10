Vidal les pidió a empresarios que salgan de la zona de confort

La Gobernadora de la provincia de Buenos Aires fue la primera funcionaria en participar en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata y en su discurso resaltó el esfuerzo realizado por el Gobierno para recuperar y sanear política y económicamente al territorio bonaerense.

“En síntesis durante la campaña vi mucha soledad y ahí empecé a inspirarme yo y fui adoptando a la provincia y ella a nosotros”, reveló la Gobernadora ante la mirada de cientos de empresarios.

Además, en un llamado a los empresarios, les solicitó que salgan de la zona de confort. “Tenemos una responsabilidad colectiva. Necesitamos salir de nuestra zona de comodidad. No hay cambios si no nos ponemos incomodos”, afirmó.

“Si la gente cree que esto se resuelve con un Presidente, la Gobernadora o equipos brillantes de Gobierno, eso no pasa. No pasa si la sociedad no cambia. De todos modos los lugares son distintos y los dirigentes tenemos más responsabilidad”, remarcó en el encuentro empresarial del año.

“Incomodarnos significa salir de la esfera individual y pensar en cuento reditúa lo que hace cada uno de nosotros en la Argentina. Tenemos el privilegio, los que estamos acá y es que somos la generación del cambio en Argentina”, dijo la funcionaria que fue aplaudida por los más de 600 hombres de negocios que ocupaban las 55 mesas.

“Si no cambia la provincia, no cambia la Argentina”, remarcó “No sabía si iba a poder ganar y si era una elección viable, pero decidí arriesgarme y fue una de las mejores decisiones porque en ese riesgo solo por apoyar un proyecto de país en que creo, algo se percibió”, señaló Vidal.

En el encuentro empresarial del año, el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, precede esta vez a las elecciones del 22 de octubre en algo más de una semana. Y tendrá una notoria impronta política, por encima de la económica, con la apertura de Vidal y el cierre, el viernes por la tarde, del presidente Mauricio Macri.

La apertura formal del 53 Coloquio en el Sheraton de Mar del Plata estuvo a cargo de Javier Goñi, el presidente de IDEA y gerente general de Ledesma.

La “charla” de Vidal fue moderada por Rosario Altgelt, la gerenta general de LATAM y en la primera fila de los espectadores se encontraban varios ministros bonaerenses y buena parte de la primera plana del empresariado nacional.

El encuentro de este año tiene quizás menos paneles centrados en la macroeconomía y más espacio para el management, el coaching y la innovación en tecnología.

Además de los diálogos políticos –también hablará Marcos Peña, habrá un panel de “los millennials de la política” y otro con destacados legisladores nacionales-, los platos fuertes arriba del escenario serán el viernes antes del almuerzo, cuando el presidente de Techint, Paolo Rocca, y Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercadolibre, hablen sobre “el juego de las superficies” y cuando el titular de YPF, Miguel Gutiérrez, y su par de Toyota, Daniel Herrero, se crucen con los líderes del sindicato petrolero de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, y SMATA, Ricardo Pignanelli, para debatir sobre “el juego de la cooperación”.