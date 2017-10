Vidal, la gran ganadora: Bullrich se impuso ante Cristina Kirchner

Unos 25 minutos antes de las 23, cuando salió a hablar la gobernadora María Eugenia Vidal a celebrar el triunfo de Cambiemos, sabiendo que había funcionado la transferencia de votos a su candidato, en el búnker de Unidad Ciudadana ya admitían la derrota. Y, al contrario de lo que adelantaban algunos, con la previa cargada de quejas al conteo oficial con el antecedente del recuento provisorio de las PASO, Cristina Fernández de Kirchner lo reconocería. "Los números que tenemos son distintos a los que estarán viendo ahora en las pantallas de TV (eran entonces 37,27% contra Esteban Bullrich 41,35%)", comenzó diciendo la senadora electa. "Igual no nos alcanza para superar a nuestros adversarios". No mencionó a Mauricio Macri.

Al cierre de esta edición, con el 98,74%, los guarismo eran los que decía la televisión: 3.874.681 votos para Cambiemos, 3.333.664 para UC. En el búnker cristinista de Arsenal, repitiendo escenario del 13-A, destacaban que habían obtenido más sufragios que en las PASO. "Somos serios y responsables, jamás montaríamos un espectáculo para dejarlos contentos a ustedes", rechazó Cristina Kirchner la idea de no reconocer el resultado. Temprano había recorrido su propio centro de cómputos en el think tank del Instituto Patria, en base a mesas testigo, ya que otra vez no viajó a Santa Cruz a votar, aduciendo "cuestiones operativas" de los vuelos disponibles.

Una hora después del cierre de los comicios, cuando en Costa Salguero ya celebraban también por la provincia, el vocero de UC Leopoldo Moreau estimó que, por sus bocas de urna, ganaban por 0,8%. No fue, al final, una pelea tan reñida como en las primarias.

Luego de que la militancia, que durante la tarde había estado en silencio, coreara "Cristinia senadooooora", la ex Presidenta le envió un mensaje a los gobernadores del PJ que no sobrevivieron a una jornada que el país se pintó de amarillo (ver Página 9). "Otras fuerzas opositores no han resistido, nosotros sí", se jactó, antes de afirmar: "Sólo Unidad Ciudadana ha crecido y emerge como la oposición más firme a este Gobierno".

"Creemos en la necesidad de la unidad de las distintas fuerzas que creen que este modelo de ajuste sólo pueden causar dolor a la inmensa mayoría del pueblo", insistió Cristina Kirchner con el llamado previo a los comicios. Y pensando a futuro, prometió que ahora comenzará la construcción de UC.

Donde no le pronosticaban un futuro político al espacio de la ex Presidenta era en el búnker de Cambiemos. A las 11.05, luego de que hablara el electo Esteban Bullrich, no así la también senadora Gladys González, salió Vidal al escenario: "Esta elección no la ganó el Presidente ni la gobernadora, la ganaron los bonaerenses", lanzó.

Envalentonada ya con el mapa nacional de Cambiemos, la gobernadora auguró: "Somos imparables porque esa fuerza viene de ustedes. Esto es mucho más que un espacio político. Lo que pasó con Cambiemos es la voz de los argentinos diciendo Yo puedo vivir mejor, yo quiero vivir mejor, yo voy a vivir mejor", sostuvo la referente del PRO. Tampoco mencionó a Cristina Kirchner. Cuando la militancia la mencionó, Vidal los cortó: "Esta es una noche para unirnos, no para seguirnos dividiendo".