Vidal inició la discusión salarial docente con plan de cláusula gatillo

Con miras a poder cumplir con el calendario escolar durante el 2018, ayer se realizó el primer encuentro de la Comisión Técnica Salarial con el gremio de los docentes bonaerenses. Con la presencia de segundas líneas del Frente de Unidad Docente integrado por Suteba, Feb, Amet, Uda, Sadop y Udocba como de los ministerios de Educación, Trabajo y de Economía de la administración de María Eugenia Vidal, las partes lograron el primer consenso que es la necesidad de negociar de manera constructiva y sin la premura del inicio de las clases. "Empezamos con tiempo para que las familias puedan tener certeza", explicaron desde la administración bonaerense.

Aunque esta primera reunión estuvo conformada por los sectores técnicos de cada una de las partes, los que presenciaron el encuentro afirmaron a El Cronista que, "aunque no faltaron los chistes y las chicanas, hubo buen trato".

Entre las primeras posiciones que cada sector llevó a la mesa de negociación fueron, por el lado de los gremios docentes, el pedido de que la oferta salarial que lleve la provincia a la mesa contemple la mayor parte en forma remunerativa. Los sindicalistas señalan que si hoy tuvieran todos los ítems remunerativos los maestros cobraría alrededor de un 40% más.

Por el lado de la provincia se mostraron conformes con el inicio de las conversaciones, recibieron el pedido y señalaron que una herramienta que "funcionó muy bien" este año y que podría estar presente nuevamente en 2018 es la "cláusula gatillo".

"La cláusula gatillo puede ser una herramienta que se puede volver a utilizar porque tiene la ventaja que funcionó muy bien durante este año y acerca posiciones en medio de las negociaciones", indicaron.

El detalle no es menor teniendo en cuenta que el titular de Suteba, Roberto Baradel, que no participó del encuentro, le dijo a Télam que los docentes no quieren "solamente empatarle a la inflación", sino "mejorar el salario". Y consideró que "hay que sumarle el tarifazo en gas, luz y nafta que se viene ahora".

Desde la Gobernación bajaron un discurso en donde señalan que la cláusula gatillo "fue creíble" porque les permitió no perder a los maestros. "Les mostramos los números y vieron que nunca perdieron frente a la inflación y que terminaron arriba", explicaron.