Vidal inauguró sesiones legislativas con un duro mensaje a los gremios docentes

"Este paro no ayuda en nada. No mejora ni la educación pública ni los salarios", dijo, enfática, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en la apertura de las sesiones ordinarias en la legislatura bonaerense.

En uno de los segmentos más duros y extensos de su discurso, la mandataria provincial destinó críticos mensajes a los dirigentes de los gremios docentes.

"A los dirigentes les digo que el camino que eligieron hace unos días no es el mejor. No es fácil sostener el diálogo cuando la intencionalidad no es clara. No es fácil sostener el diálogo cuando nos dicen que aún acordando la paritaria no van a empezar las clases. Fue una decisión arbitraria", dijo.

En otro tramo, la gobernadora disparó desde el atril: "Sé que entre los dirigentes sindicales hay personas honestas. No sean funcionales a los que responden solo a sus propios intereses políticos". A diferencia del presidente Mauricio Macri, que hoy dijo en la apertura del Congreso Nacional que "(Roberto) Baradel no necesita que lo cuiden", Vidal no personalizó a ningún gremialista.

En medio de una fuerte pelea con los gremios por la paritaria docente, la gobernadora destinó un mensaje directo a los maestros: "Independientemente del debate con los gremios, sé lo que esperan de mí. Esperan un salario mejor. Merecen un salario mejor. Y esperan que yo se los dé".

"Sé que su reclamo es justo. Sé que están preocupados por la situación de sus escuelas. Las diferencias que tenemos con los gremios no tiene que ver con lo que queremos, sino con lo que podemos", remarcó.

La funcionaria provincial insistió: "Mi compromiso, el que puedo cumplir, el que la provincia puede cumplir, es que su salario no pierda contra la inflación. Me gustaría ofrecerles más, sé que merecen más, ese es mi compromiso".