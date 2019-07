Vidal habló sobre la calificación de "hada virginal" que le hizo Cristina Kirchner: "Me pareció muy oscuro"

Luego de que la Cristina Kirchner la aludiera como "hada virginal", en referencia al trato que, en opinión de la ex presidenta, le dan los medios, María Eugenia Vidal se refirió al episodio y dijo que le pareció un comentario "oscuro" y que le sorprendió "el aplauso de muchas mujeres con el pañuelo verde".

"Me parece que hay mucha oscuridad en un comentario así. A mí no se me ocurriría hablar de la vida personal ni íntima de ningún adversario político, ese es un terreno en el que no se puede entrar ni en campaña ni fuera de campaña, hace a la intimidad del otro y no le importa al electorado", señaló en una entrevista con el canal TN.

En esa línea, la mandataria bonaerense confesó que "nunca imaginó que un dirigente político en un discurso frente a miles de personas fuera a decir algo así".

"También me sorprendió el aplauso de muchas mujeres con el pañuelo verde. Me shockeó y me dio la sensación de mucha oscuridad. Es muy oscuro que alguien intervenga o comente sobre tu vida íntima y sobre tu estado civil, si sos divorciada, joven, viuda, grande, como si eso hiciera alguna diferencia para hacer política o para darles respuestas a la gente. Llevó el debate hacia algo muy oscuro y no pienso responder en ese nivel. No voy a entrar en ese nivel de debate, ni en esa oscuridad ni en ese tenor. Yo no soy eso", enfatizó.

El 20 de junio pasado, al presentar su libro "Sinceramente" en Rosario, ante miles de personas y en alusión a Vidal, CFK señaló: "Hay dirigentes mujeres que no son del campo nacional y popular, que son jóvenes, de 45 años, que no son viudas como yo, yo soy viuda, no divorciada... Sin embargo, hadas virginales...".

"No es la primera vez que enfrento el machismo en política, ha venido tanto de hombres como de mujeres. En 2015 me dijeron Vidal es Heidi; ahora, Vidal es un hada virginal; Vidal es Macri. Pareciera que Vidal nunca puede ser Vidal, que es difícil aceptar o tolerar que una mujer gobierne la provincia más grande de la Argentina, dominada por machos o por varones que parecían muy machos pero que no enfrentaban al narcotráfico ni la policía corrupta ni el juego legal o ilegal", respondió.