Vidal gastará $ 660.000 para su casa de la Base Aérea

La próxima mudanza de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal con sus tres hijos, aduciendo cuestiones de seguridad, de su casa en Castelar, costará $ 660.000. El boletín oficial provincial publicado ayer informó que, a través de la Disposición número 30, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos aprobó la "ampliación Casa en Base Aérea" en la localidad de Morón.

La obra, detalla el texto, asciende a $629.343,75, a la que se suman: $6.293,44 para pago de proyecto, dirección e inspección; otros $18.880,31 "en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 14.052" y $6.293,44 "para embellecimiento", en base al artículo 3 de la Ley 6.174, que fija que "del total del costo de toda obra pública de arquitectura (...) se destinará el 1% para el embellecimiento de las mismas, mediante la aplicación de obras de arte ejecutadas en las siguientes técnicas: pintura, escultura, cerámica y mosaico".

La suma da un total de

$ 660.810,94, con un plazo de ejecución de 70 días. Según fuentes de la gobernación, no especificado en el texto, la obra consiste en: "La ampliación de una vivienda unifamiliar. Una reforma que comprende 38 metros cuadrados hechos a nuevo, anexados a lo preexistente: dos dormitorios, ventilación y un pasillo distribuidor". Una remodelación era de esperar: la vivienda, que le correspondía a los jefes militares de la base, está desocupada desde enero de 2011 y su último ocupante fue el comodoro retirado Jorge Ayerdi, que pasó a retiro salpicado por el escándalo de narcotráfico protagonizado por los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá.

Además, según supo El Cronista, en los terrenos que pertenecen a la Fuerza Aérea, hace un mes culminó la construcción de un helipuerto, con delimitación y luces reglamentarias bajo las normas de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil). Con un permiso transitorio, desde allí, la gobernadora ya partía habitualmente hacia La Plata desde su asunción.

La administración de Vidal firmó un inédito contrato, elaborado por el Secretario General de la Gobernación, Fabián Perechodnik, con la Fuerza Aérea para la "cesión" del terreno que, en rigor, es federal pero que ahora recibiría fondos bonaerenses. El Cronista intentó, sin éxito, conseguirlo: fue negado desde el Edificio Cóndor y, aunque se prometió, tampoco se entregó desde La Plata.

Ocurre que no hay jurisprudencia de un acuerdo similar. Si bien el artículo 130 de la Constitución bonaerense obligan al "gobernador y el vicegobernador en ejercicio de sus funciones", a vivir en La Plata, donde hay una Residencia oficial, el último en ocuparla fue Felipe Solá (2002-2007). Su sucesor, Daniel Scioli, no se mudó de Villa La Ñata en Benavídez.

Por "motivos de seguridad", la gobernación informó semanas atrás la futura mudanza de Vidal (que ocurriría en julio), antes de comunicarse su separación del intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro. El 50% de la vivienda en Castelar que ambos compartían fue declarada en 2010 por la entonces vicejefa de Gobierno porteño con un valor adquirido de $ 720.000.