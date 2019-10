Vidal felicitó a Kicillof y le propuso hacer "juntos una transición democrática"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, reconoció el triunfo del candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, a quien felicitó por "su excelente" elección y al que le propondrá armar "juntos una transición democrática" hasta el recambio de autoridades del 10 de diciembre.

Según Vidal el resultado del oficialismo en todo el país muestra que "Juntos por el Cambio sigue siendo una alternativa".

La gobernadora mejoró unos puntos sus resultados de las PASO pero aún así estuvo lejos del candidato del Frente de Todos, quien la superó por 52,06% contra 38,63%, según datos con el 82,42% de las mesas computadas.

En su discurso, Vidal se mostró optimista con su futuro y se comprometió a seguir interviniendo en la política bonaerense, ya que -recordó- ella llegó a los lugares que ocupó por "vocación de servicio".

La gobernadora agradeció al comienzo de su discurso “a todos los fiscales de la Provincia que durante el día estuvieron trabajando y cuidando cada voto”, así como “a los voluntarios, militantes y dirigentes que nos vienen acompañando hace años. Y a todos los bonaerenses que hoy fueron a votar, demostrándonos su confianza”.

“Como dije siempre, mi compromiso es con todas las personas de esta Provincia y estoy acá para servir. Mañana a primera hora empezaremos a trabajar para que la transición sea la mejor para todos los vecinos”, dijo Vidal, a la vez que aseguró que “este equipo y yo vamos a seguir acá, como estuvimos todos estos años, peleando por ustedes. Créanme que este no es un proyecto fallido. Este es un proyecto pospuesto. Yo no terminé nada. Este camino no se termina hoy ni el 10 de diciembre”.

"Las urnas no matan sueños, solo expresan que este no es el momento y que tenemos que trabajar para mejorar. Por eso voy a seguir ahí, con ustedes, porque nunca me dejaron sola”, insistió Vidal, quien agregó: “No quiero irme de acá sin antes decirles que dimos todo para que podamos vivir tranquilos, en una Provincia mejor, de la que nos podamos sentir orgullosos. Yo elegí a esta Provincia para vivir. Me siento orgullosa de todo lo que hicimos y me queda mucho más por hacer”.