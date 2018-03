Vidal esquivó hablar de "Carrió 2017"

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sostuvo ayer que en las próximas elecciones legislativas "la gente va a votar Cambiemos porque va a reafirmar que no quiere volver atrás". Ante Radio Nacional, la mandataria ratificó que no cree que "perder las elecciones sea el fin del mundo", aunque reconoció que "es muy importante para Cambiemos ganar" en los comicios. Consultada por una eventual postulación de Elisa Carrió, Vidal consideró: "Yo no creo en un esquema de alguien que bendice un candidato". Además, Vidal habló de los casos de corrupción en la provincia y garantizó que no han "dejado una sola irregularidad sin denunciarla". "Yo no pacto con la impunidad de nadie, ni de (su antecesor, Daniel) Scioli, ni de nadie", dijo.