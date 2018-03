Vidal es la oficialista con mejor imagen y Randazzo, el opositor

María Eugenia Vidal y Florencio Randazzo son los dirigentes, del oficialismo y la oposición, con mejor imagen en la provincia de Buenos Aires. Lo de la gobernadora no es nuevo, algo que vienen reflejando la mayoría de las encuestas que la muestran profeta en su tierra. Pero el último estudio de Ibarómetro destaca al ex ministro de Interior y Transporte, precandidato a disputar una interna contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si bien no siempre la buena o mala percepción de los dirigentes se traslada a las urnas.

En la encuesta de 1400 casos, que se realizó entre el 12 al 15 de mayo, en Ciudad y el Conurbano, dictaminó que la mandataria de Cambiemos tiene una imagen positiva del 54% entre los consultados, superando por amplio margen al presidente Mauricio Macri (que llega al 43%). Incluso entre los entrevistados mayores de 50 años la popularidad de Vidal asciende al 65%. La negativa alcanza el 40%.

Por su parte, dentro del "Peronismo", Randazzo encabeza el ranking de popularidad de la oposición. Con una imagen positiva de 46% y una negativa de 34%, el ex ministro cristinista es el mejor posicionado según Ibarómetro, aunque cerca del 20% no manifiesta tener una opinión formada sobre él.

En tanto, el líder renovador Sergio Massa se encuentra muy cerca, pero su imagen negativa es comparativamente más alta (41%). Finalmente, la ex Presidenta divide fuertemente las opiniones, si bien la mala imagen es superior a la buena: el 44% tiene una opinión favorable de Cristina Kirchner mientras que el 51% hizo una valoración negativa.

Otro trabajo actual, el Monitor de Tendencias Económicas y Sociales de OPSM, enciende una luz de alerta en la Casa Rosada. Si bien en mayo, Cambiemos se impone como marca para las próximas legislativas (34,2%) frente al FpV-PJ (23,3%), sufrió una caída de 4 puntos comparado al mes de abril (estaba en 38,7%). Tercero figura el Frente Renovador con 7,5%, si bien por la alianza Massa-Margarita Stolbizer se sumarían los 2,3% del GEN.