Vidal en el Coloquio IDEA: "Mi compromiso con la provincia no lo define un cargo ni una elección"

A sólo diez días de la elección en la que buscará remontar una desventaja de 17 puntos, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal inauguró el 55º Coloquio IDEA en Mar del Plata. En un extenso repaso de su gestión, enumeró los principales logros conseguidos, describió el estado en el que tomó la gobernación en diciembre de 2015 y a través de diferentes mensajes hizo mención a la relevancia del comicio que se viene.

Un auditorio completo de empresarios, que celebró sus discursos en los años anteriores, se mostró atento a los dichos de la gobernadora, aunque más distante que en otras visitas de Vidal a la ciudad balnearia. Tras presenciar el mensaje de apertura de Gastón Remy, presidente de IDEA, que siguió sentada en primera fila con el gobernador Juan Manuel Urtubey, Vidal comenzó con su tradicional mensaje de agradecimiento hacia los empresarios.

“El lema de este año, 'A los hechos', me resulta muy apropiado. Durante muchos años en la Provincia de Buenos Aires escuchamos muchos relatos, discursos y justificaciones pero nos faltó lo más importante: los hechos. Soy de las que cree que en la política como en la vida es más importante lo que uno hace que lo que uno dice”, reflexionó Vidal, en referencia al slogan del Coloquio”. Y luego repasó los últimos cuatro años: “No había un sistema de emergencias social ni de salud. Los policías no tenían chalecos. Las guardias no tenían insumos. Todas las obras para no inundarnos estaban paradas o no habían empezado. Estar y hacer fueron nuestras prioridades”.

A ello agregó: “Hacer lo urgente también es dar la pelea contra el narcotráfico. Derribamos 140 búnkers, metimos presos a 7000 narcos y decomisamos cifras históricas de droga para cuidar a nuestros hijos”. Y describió como resultados: “De un gobernador de la Provincia de Buenos Aires se espera que responda por seguridad, por educación, por salud y por obras. Y nosotros respondimos con hechos”.

Vidal fue más allá y detalló que los cambios que se produjeron no se lograron “de cualquier manera”, sino “con valores y devolviendo el poder a la gente”. Contó también que “lo hicimos poniendo fin a las jubilaciones de privilegio y a las reelecciones indefinidas para que nadie pueda quedarse eternamente en el poder ni tenga beneficios”. “Lo hicimos gobernando para todos. Hoy ya no importa de qué color político es el Intendente porque los fondos llegan igual para todos, sin distinción”, comentó, marcando diferencias con la administración del peronismo en la Provincia en otros años.

Aun con una enorme desventaja tras la elección del 11 de agosto, que perfila a Axel Kicillof como el próximo gobernador, Vidal habló del futuro de la Provincia. “Una de mis propuestas es desarrollar polos productivos. Vamos a trabajar en 6: el de la carne, el del conocimiento, el petroquímico, el metalmecánico, el pesquero y el forestal”, aseguró. “Cada uno de estos polos está ubicado en distintos lugares de la Provincia en los que tienen más condiciones para desarrollarse y nuestro compromiso es que crezcan”, explicó.

También dijo, en esa línea: “Vamos a seguir bajando impuestos, dando más créditos, trabajando en políticas públicas específicas y buscando nuevos acuerdos internacionales. En los próximos cuatro años proponemos seguir con la reducción de impuestos, y llevar Ingresos Brutos a 0 para el sector del agro, la industria y la construcción. Así vamos a llegar a una devolución de casi $ 60.000 millones al sector privado”.

Como cierre, Vidal hizo hincapié en las metas que se propuso inicialmente y que, según consignó, se lograron en su gestión. “En todo este tiempo mi prioridad fue poner a la Provincia de pie. Hicimos lo urgente, lo estructural y ahora es momento de crecer. Ahora mi prioridad es que avance como nunca lo hizo en su historia. Y para eso los necesito”, sostuvo.

“Hubo muchas cosas que logramos cambiar en estos años y otras en las que seguimos teniendo los mismos problemas desde hace décadas”, analizó.

Y prosiguió: “Eso nos pone un enorme desafío por delante. Venimos de años de no escucharnos y de grietas. Ese tiempo se terminó. El futuro es sin grietas y eso también es parte del cambio”.

Además, defendió a Juntos por el Cambio como bloque político: “Yo soy parte de un espacio político que cree en decir la verdad y en hacer autocrítica”. Y relató el efecto que tuvo la PASO dentro del Gobierno: “Después de las elecciones de agosto todos hicimos autocrítica y asumimos el desafío de escuchar y corregir lo que haya que corregir”.

El final la mostró haciendo un resumen y, de nuevo, mirando hacia adelante: “Hace cuatro años empezamos un camino, defendiendo y trabajando por nuestra Provincia sin especular ni mentir. Ese camino no se va a terminar. Yo quiero mucho más de lo que logramos hasta ahora y estoy segura de que podemos hacerlo. Por eso sigo acá y por eso voy a seguir acá”.