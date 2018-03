Vidal dijo que serán públicas las declaraciones juradas del gabinete y los jefes policiales

La gobernadora María Eugenia Vidal inauguró ayer el 144º período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense con severas críticas a la gestión de Daniel Scioli, en la que no faltaron alusiones a una Provincia quebrada, y varios anuncios de reformas en el área de seguridad, educación e infraestructura y obras, como la llegada del Metrobus al distrito. No fue todo: también aseguró que firmó un decreto que obliga a ella y a sus ministros a presentar sus "declaraciones juradas públicamente" al igual que "las personas con cargo policial, rango subcomisario hacia arriba, y el equivalente en el servicio penitenciario". "No estoy acá para construir una candidatura ni para hacerme rica, ni para hacer lo que no se ve", fue una de sus declaraciones más festejadas.



Al igual que lo hiciera el presidente Mauricio Macri por la mañana en el Congreso Nacional, la gobernadora bonaerense dedicó gran parte de su discurso en el recinto a repasar la herencia recibida. Dijo que la gestión de Scioli dejó una provincia "quebrada, con sólo el 3 por ciento de presupuesto para invertir" y una "deuda documentada de 122.000 millones de pesos, más "otra deuda no reconocida de aproximadamente 59.000 millones más con IOMA, el Banco Provincia y el Instituto de Previsión Social". "Recibimos una provincia que en el último año de gestión acumuló un déficit de 22 mil millones de pesos. Encontramos un Estado que está más preparado para obstaculizar que para gobernar, con un sistema de administración lento y burocrático". Y enfatizó: "Recibimos una deuda social enorme, la provincia quebrada, un Estado que no puede hacer". No obstante, remarcó que ya se empezó a "ordenar las cuentas".



"Hoy la provincia duele, si de verdad nos importa, nos tiene que doler que más de la mitad de los vecinos no tengan cloacas ni agua potable. Nos duele los hospitales en riesgo de demolición, de los 77 hospitales, 53 requieren obras millonarias para ponerse en pie", agregó.



En esa línea, anunció la emergencia en Infraestructura. Afirmó que junto al gobierno nacional impulsará mejoras en los sistemas de cloacas y agua potable e invertirá en obras hidráulicas: "Va a llegar un día en que en esta provincia los vecinos no se van a inundar más". También aseguró que pondrán en marcha en los próximos cuatro años "cinco corredores de Metrobus" en la Provincia.



Sobre la seguridad, dijo que va a "modernizar la estructura policial y que se invertirá en tecnología de punta en comunicaciones, armamento y scanners para detectar narcóticos". Se comprometió además a "implementar un sistema de evaluación" del régimen educativo para relevar su estado y "tomar las mejores decisiones". Y destacó como uno de sus logros políticos que las clases hayan comenzado a término.



También prometió la creación de un sistema integrado de emergencias, como el SAME. Agradeció al Presidente por la colaboración permanente, destacó que pudo pagar los sueldos de diciembre gracias a la ayuda de la Nación y destacó que "el decreto que firmó que el Presidente empezó a ofrecer soluciones a "este reparto injusto de los bonaerenses viene desde hace décadas" con la coparticipación, en alusión al plan para devolver el 15% a las provincias.



Al final. volvió a pedir que no la "dejen sola" y señaló que "la esperanza no es un partido, una persona o una elección", sino que ese sentimiento está constituido por "todos".