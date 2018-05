Vidal descartó ir por la Presidencia y vaticinó: "Mauricio va a reelegir"

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró que el presidente Mauricio Macri irá por su reelección en 2019 y que ella trabajará para que "así sea", al volver a descartar una posible candidatura suya a nivel nacional.

"Mauricio va a reelegir y todos vamos a trabajar para que así sea", señaló Vidal, un poco ofuscada por ser consultada sobre la posibilidad de competir por la Presidencia el año que viene. Durante un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires enfatizó que "diría que no" aceptaría la postulación al sillón de Rivadavia.

En el Hotel Sheraton Libertador, la gobernadora pidió disculpas porque asistió con jeans y botas. Esa introducción le sirvió para comentar que había recorrido esa mañana Puerta de Hierro, un barrio de La Matanza, donde sostuvo que el narcotráfico está retrocediendo. De paso aprovechó que el proyecto para dividir el partido más grande del Conurbano no se va a debatir ahora, pero que debería hacerse en el 2023.

La gobernadora sorprendió cuando reconoció sombras en el presente del gobierno provincial y de la Nación. "Es probable que esta provincia y la Argentina todavía estén muy lejos de la provincia y país de la esperanza de 2015", apuntó. Y trató de manifestar optimismo cuando señaló que "es parte del aprendizaje que tenemos que hacer: saber que va a llevar tiempo".

Incluso, se metió en la puja por las tarifas, que se trató anoche en el Senado. "Ese no es el camino, porque cuando el Presidente vete la ley nada va a haber cambiado para los argentinos que no pueden hacer frente a las tarifas", sentenció. Y aprovechó para criticar al kirchnerismo al sostener que intendentes K de la provincia "piden al gobierno nacional que subsidie tarifas, pero no están dispuestos en sus municipios a que la gente pague menos".

En esa línea, la gobernadora también defendió el pedido de un crédito al FMI. "La asistencia al Fondo es para transitar el camino menos traumático", compartió ante una audiencia de más de 100 rotarios quienes degustaban pescado con puré. También aprovechó para resaltar una de las vulnerabilidades del Gobierno que es la dependencia de la emisión de deuda. "El mundo nos recibió con los brazos abiertos y nos ayudó con financiamiento", sostuvo la mandataria, en referencia a uno de los rojos que más peso le genera a la gestión Cambiemos.

Por su parte, Vidal alertó sobre lo que sería el "camino" traumático. Y advirtió que en los primeros meses podrían haber subido 2000% la electricidad y 1200% gas así como recortar planes sociales. "Ese camino iba a profundizar la pobreza y no garantizaba el crecimiento", señaló la mandataria. Este es un argumento que suele blandir Macri cuando advierte que si no es el gradualismo, el Gobierno está presionado por tomar medidas de shock.

Vidal fue muy aplaudida en los tramos más duros de su discurso. En especial cuando cuestionó al gremio de maestros: "Los docentes en su mayoría son buenos. Pero una minoría se lleva $ 19.000 millones por año con abusos. ¿Qué pasaría si eso fuera a los salarios de todos los docentes?". Y también fue muy elogiada cuando planteó que desde el 2023 ya no habrá más barones del Conurbano, gracias a la ley que prohíbe la reelección de intendentes.