Vidal aún no definió una fecha para volver a convocar a los docentes

Después de las 48 horas de paro de Ctera que demoró el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires, no hay aún en el horizonte otro encuentro paritario entre los gremios docentes y la administración de María Eugenia Vidal. El pasado viernes se realizó una mesa técnica salarial, pero que no acercó posiciones, y hoy a pesar de ser miércoles, día elegido en el calendario por el gobierno bonaerense para sentarse a la mesa, no habrá ninguna cumbre.

Ante el silencio de radio oficial, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación bonaerense (Suteba), Roberto Baradel, le pidió ayer a la gestión bonaerense que convoque a los gremios. "Esta semana los sindicatos no vamos a hacer medidas de fuerza. El Gobierno tiene la responsabilidad de convocarnos y mejorar la propuesta", aseveró el gremialista en diálogo con Télam. Fuentes oficiales de La Plata confiaron ayer que "difícilmente" sean llamados los docentes en los próximos días.

En ese marco, Baradel relató que mañana y pasado los maestros llevarán a cabo asambleas "para analizar pormenorizadamente la situación". De esta forma, sobrevoló en el aire la posibilidad de otro paro, en una conferencia de prensa junto a representantes del Frente de Unidad Docente (FEB, Suteba, Sadop y Udocba).

"Creemos que no nos convocan porque no tomaron la decisión de mejorar la oferta y no quieren quedar en evidencia ante la sociedad", planteó el dirigente gremial, al tiempo que denunció "el cierre de cursos de bachilleratos de adultos". La última reunión paritaria entre ambas partes fue el 28 de febrero, cuando los gremios rechazaron la propuesta oficial de un aumento salarial del 15% con una cláusula de revisión por inflación en octubre.

Otro de los reclamos de los gremios es el regreso de una paritaria nacional. En esa línea, sufrieron ayer un revés judicial, con un fallo de primera instancia que rechazó una medida cautelar solicitada por el Sindicato Argentina de Docentes Privados (Sadop).