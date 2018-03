Vidal: se hizo un "gran esfuerzo" para cerrar la paritaria docente

Luego de semanas de negociaciones, finalmente ayer los gremios que representan a los docentes bonaerenses aceptaron la propuesta de suba salarial del 34,6% y la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, aseguró que fue posible gracias al trabajo en equipo con los funcionarios de la Nación y la actitud de los sindicatos.

"Hubo un esfuerzo enorme de Nación para equiparar el salario docente en todo el país. Hubo un gran esfuerzo de la gobernación, con una provincia quebrada. Y hubo un esfuerzo de diálogo de los gremios. Todos hicimos una parte y todos entendemos que algo cambió, porque la gente pidió un cambio", aseguró Vidal en una entrevista que le concedió al diario La Nación.

La gobernadora bonaerense destacó que por primera vez en cuatro año las clases inician en tiempo y forma y atribuyó esto al "cambio" que se produjo luego de las elecciones.

La crítica situación que atraviesa la provincia de Buenos Aires fue otra de los aspectos que remarcó Vidal, y confirmó que el déficit en infraestructura es "mayor" a 80 mil millones de pesos.

"Fueron muchos años en los que no se invirtió, no se hicieron obras, no se arreglaron escuelas, hospitales. El Estado no estuvo donde la gente lo necesitaba. El año pasado la provincia tuvo el presupuesto de obras más bajo del país", disparó Vidal, y lanzó críticas a la gestión de Daniel Scioli, aunque se mostró esperanzada con la restitución del 15% de coparticipación a las provincias.