Vidal anunció una nueva convocatoria a los docentes para el martes

La gobernadora María Eugenia Vidal anunció que volverá a convocar a los gremios docentes bonaerenses a una reunión el próximo martes, para intentar destrabar el conflicto del sector, y adelantó que apelará el fallo que ordenó devolver el dinero descontado a los maestros que se sumaron a las medidas de fuerza.

"Tenemos prevista una convocatoria para el día martes", afirmó la gobernadora al referirse a la continuidad de la negociación paritaria con los docentes de la provincia en el marco de una conferencia de prensa que brindó en la Casa de Gobierno, en La Plata, acompañada por su par nacional, Esteban Bullrich, tras anunciar la ampliación del boleto estudiantil gratuito para alumnos de 15 universidades.

En este marco, Vidal subrayó sostuvo que la provincia va a "persistir en el diálogo hasta ponernos de acuerdo para poder acordar la mejor paritaria que la provincia pueda pagar", y valoró como un "avance" que los gremios no hayan realizado nuevos paros para poder así "seguir dialogando con los chicos en las aulas".

Además, en sus declaraciones, informó que instruyó al ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, para que apele el fallo de la jueza María Ventura Martínez, que ordenó reintegrarles a los docentes el dinero descontado por haber adherido a los paros del sector.

"Se va a apelar", anunció la mandataria bonaerense, quien argumentó que existen "antecedentes a favor de la posición del gobierno" e insistió en señalar que "no se puede pagar por un trabajo no realizado". No obstante, subrayó que "todos los trabajadores tienen reconocido su derecho a huelga".

Antes de la convocatoria de Vidal a los sindicatos, anunciada durante la presentación de la ampliación del boleto estudiantil gratuito para 15 universidades, Suteba había reclamado el llamado a una nueva reunión. "No nos han convocado tal como habían anunciado la semana pasada. No nos llaman porque no quieren acordar con los docentes", señaló el secretario general del gremio, Roberto Baradel, en una conferencia de prensa brindada esta mañana en la sede central del gremio.

En su fallo, emitido ayer, la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, Ventura Martínez, hizo lugar a un planteo de la filial bonaerense del gremio Sadop, y también pidió que los sindicatos docentes "no realicen ninguna forma de protesta que implique la pérdida de días de clase durante esos 30 días".