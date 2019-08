Vidal: "Así como algunos bonaerenses nos bancaron, otros dijeron 'no estoy conforme'"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires brinda una conferencia de prensa tras la derrota electoral en las PASO, donde Axel Kicillof, del Frente de Todos, se impuso sobre ella por más de 17 puntos de diferencia.

"Vamos a seguir escuchando. Así como algunos bonaerenses dijeron sigamos adelante, te bancamos, otros dijeron 'no estoy conforme, esto no es lo que esperaba, no fue suficiente'. A esos que nos dieron ese mensaje, les digo que no me voy a cansar de recorrer esta provincia escuchándolos", aseguró.

"Esa escucha es muy importante. Para nosotros reconocer errores no es una debilidad, es una fortaleza. No somos infalibles, podemos equivocarnos, no tenemos la verdad revelada. Es importante tener una escucha atenta. Esa elección de ayer nos dice que tenemos que escuchar más. Mejorando lo que haya que mejorar. Porque más allá de la elección de octubre, que me trajo a esta provincia, mi compromiso es con los bonaerenses y lo va a seguir siendo. Por eso mi compromiso de seguir recorriendo la provincia", añadió.

La jefa de Estado provincial también opinó que se debe "reafirmar que más allá de que seguiremos escuchando ese mensaje, nos queda una instancia más de escucha, en octubre". Y explicó: "Esta vez, para definir su gobernador, su presidente, sus intendentes. Allí estaremos culminando ese recorrido de campaña para llevarles una propuesta mejor para los próximos cuatro años".

Sobre la reacción de los mercados ante el traspié electoral del gobierno de Mauricio Macri, reflexionó: "Esta devaluación que estamos atravesando hoy va a tener impacto. Necesitamos más que nunca estar con todas las herramientas para acompañar a los bonaerenses. Vamos a reforzar la presencia del gobierno de la provincia y el trabajo que tenemos con todos los municipios y referentes sociales".