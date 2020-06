Vicentin: las dos alarmas que sonaron para idear la estatización

"Nuestro negocio es el petróleo y el gas y debemos focalizarnos allí". Nueve días antes de que se anunciara la intervención de Vicentín, Guillermo Nielsen, presidente del YPF que formará parte de la expropiación, opinó así en la XXIX Conferencia de La Jolla del Institute of the Americas sobre el futuro de la compañía y su "nivel de deuda". No era el único que desconocía lo que se cocinaba en Olivos.

Alberto Fernández apenas habló de la pretendida expropiación, palabra que no le gusta y prefiere "rescate", con un puñado de personas, la mayoría presente en el anuncio: el interventor Roberto Delgado, el ministro de Producción Matías Kulfas y la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti, ideóloga del borrador de DNU.

El propio Presidente desliga a Cristina Fernández de Kirchner de una propuesta que lleva el sello K: ayer contó en Radio con Vos que recién hablaron de Vicentín cenando el jueves pasado. Es difícil que la Vicepresidenta no conociera de antemano la propuesta de su senadora, apuntalada por ambos en 2019 para ser gobernadora de Mendoza.

El mandatario relató que fue Fernández Sagasti quien, en una audiencia por otro tema, sacó a la luz la idea y que, 20 días después, se puso a trabajar con Kulfas. Pero en la Rosada agendan al puntapié de la estatización meses atrás.

Dos alertas llegaron a los oídos presidenciales. La primera en enero, cuando la nueva cúpula del Banco Nación relevó la ahora famosa deuda de $ 18.182 millones. Uno de sus directores, Claudio Lozano, había deslizado ya en marzo que la estatización era "una posibilidad". Hace una semana fue uno de los firmantes de una solicitada proponiéndolo. Ese texto fue el que retomó Amado Boudou para anticipar la medida en un artículo el domingo en El Destape.

La segunda luz roja fue una charla con el gobernador Omar Perotti. El santafesino, confirman cerca suyo, le llevó la preocupación de los productores locales a los que Vicentín también les adeuda. Aclaran que trasladó el problema, no esta solución.

Por antecedentes, de estatizaciones y la lupa en el sector agroexportador tras las heridas del conflicto con el Campo, desligar al kirchnerismo no es la única señal de Olivos: "Es algo absolutamente excepcional", repite el Presidente para despejar el fantasma Venezuela, bandera opositora, sobre el auxilio a empresas en plena pandemia.