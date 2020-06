Vicentin: el Gobierno reafirma la expropiación como "principal instrumento"

Luego de la reunión entre el Gobierno y los dueños de Vicentin, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, aseguró que explorarán las opciones que plantearon los titulares de la empresa y remarcó que el objetivo es que la firma no quede en manos de capitales trasnacionales.

"Después de la reunión queda explorar opciones que planteó (el empresario Sergio) Nardelli, en el sentido de buscar algún camino que permita que Vicentin no se trasnacionalice y que quede en manos de la Argentina. Que siga funcionando y tenga un rol preponderante en el mercado", dijo en diálogo con A24.

En ese sentido, Basterra reveló que desde el Gobierno desestimaron una propuesta de un consorcio privado que buscaba hacer pie en Vicentin debido a que una buena parte estaba controlada por grupos empresarios extranjeros y recalcó que la expropiación sigue siendo el principal instrumento que tiene a mano el presidente, Alberto Fernández.

"Uno de los consorcios que presentó ofertas por Vicentin está conformado en un 40% por capitales de grupos extranjeros. Con muy poco se ponía en riesgo que la participación argentina en el comercio de granos se viera reducida nuevamente. El instrumento principal para que Argentina no pierda la empresa sigue siendo la expropiación, con todas las variables que puede haber, pero que es la única posibilidad que tenemos para intervenir", señaló.

Y agregó: "Si YPF fuese una empresa que se dedicara al rubro sería un tránsito más fácil para avanzar. Hay mecanismos que prevé la Constitución. Esto no es la Constitución de Chávez ni de Cuba, es la de Argentina. La idea es explorar opciones, aquí no hay no es un fanatismo por el instrumento, sino una decisión de política estratégica, para que esa empresa que fue atacada por el 'huracán Macri' no sea desguazada."

Basterra realzó la idea de que el Estado se quede con una participación mayoritaria al enfatizar que la operación aportaría un "equilibrio" al mercado, que considera "dominado por el oligopolio de empresas trasnacionales", al haber una empresa 'testigo' que sea controlada por el sector público.

"Creemos que el Estado tiene que tener la mayoría de la empresa. Hay una decisión estratégica de ser parte del mercado agroexportador, no ser único actor, no apuntamos a seguir expropiando empresas. Es un mercado de pocos actores, en lugar de pensar en monopolios estatales, hay que señalar un oligopolio de empresas trasnacionales. Entendemos que se le da equilibrio a esos intereses y el Estado tiene una empresa testigo en el mercado", indicó.

El ministro señaló que la búsqueda del Gobierno responde a una estrategia de frenar "instrumentos especulativos" que acusó a la empresa de poner en práctica durante la administración Macri.

"Es muy importante porque le quita determinados instrumentos especulativos, como plantear entrar con un sistema de bonos como entró Vicentin. Parte del fracaso económico de Macri está relacionado a la especulación financiera. La toma de crédito en el interregno se colocó en instrumentos que dieron rendimientos altísimos pero con la devaluación quedó sin el flujo de capital", concluyó.