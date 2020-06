Vicentin: Sociedad Rural celebra el fallo que restituye a los administradores

El presidente de la Sociedad Rural (SRA), Daniel Pelegrina, manifestó su satisfacción por el fallo judicial que restituyó a los administradores de la cerealera Vicentin y dejó como veedores a los interventores estatales nombrados por el Gobierno.

Para el dirigente rural, la decisión del juez de primera instancia de Reconquista, Fabián Lorenzini es "fuerte, interesante y sin dudas representa un avsance, desde el momento en que ratifica al Poder Judicial como ámbito de resolución de la controversia entre la empresa y sus acreedores, según lo establecido en la Ley de Concursos y Quiebras".

"Al reestablecer el directorio original, de algún modo el fallo está ratificando los derechos de los accionistas privados sobre la empresa, resguardando así el derecho de propiedad y las garantías protegidas por la Constitución nacional", consideró Pelegrina.

El presidente de SRA, además, dijo que "es la propia Justicia la que le asigna el rol de veedores a los interventores designados por Poder Ejecutivo, reafirmando así que es estrictamente facultad del Poder Judicial decretar la intervención y los términos en que debe llevarse a cabo"

Por eso, para Pelegrina, de manera indirecta, el fallo está garantizando también la necesaria división de poderes entre los distintos ámbitos del Estado.

Consideró, no obstante, que resulta "importante que la Justicia se expida sobre la inconstitucionalidad del decreto y el proyecto de expropiación#, luego de que el magistrado se declaró incompetente para determinarlo.

Otro que festejó el fallo judicial fue Luis Etchevehere, ex ministro de Agroindustria y predecedor de Pelegrina en la Rural. A través de twitter, el ex funcionario macrista resaltó el fallo de Lorenzini, aunque se mostró en desacuerdo porque el juez no falló sobre la inconstitucionalidad.

El juez Lorenzini determinó que la administración de la empresa #Vicentin regrese a sus accionistas y que los Interventores del Poder Ejecutivo permanezcan en calidad de veedores. No estoy de acuerdo que no haya declarado inconstitucional la intervención. — Luis Etchevehere (@lmetchevehere) June 19, 2020

Por su parte, la jefa del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, festejó también por twitter el "freno al vamos por todo, a la topadora de impunidad oficial" que implica el fallo de la Justicia santafesina.

"Falta, pero este es el camino para la Argentina de la legalidad", remarcó la ex funcionaria de Mauricio Macri, quien esta semana compartió un encuentro con dirigentes y productores de distintos puntos del país en los que reforzó que el caso Vicentín se constituirá en "la 126", en alusión al conflicto entre el campo y el Gobierno por las retenciones móviles en 2008.