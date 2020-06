Vicentin: Santa Fe pide al juez que aparte a los administradores

El gobierno de Santa Fe le solicitó hoy al juez que lleva adelante el concurso de acreedores de la empresa Vicentin que, además de aceptar la intervención de tres miembros que propuso, deje sin efecto la resolución del viernes que restituyó al antiguo directorio de la agroexportadora, por entender que "no es ajustada a derecho".



Así lo informó el secretario de Justicia santafesino, Gabriel Somaglia, quien remarcó que "las facultades de intervención que tiene la Inspección General de Personas Jurídicas las marca claramente la Ley General de Sociedades, artículos 301 y 303".



Para Somaglia, el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, "tomó en cuenta para la intervención otra parte de esta ley, que significa un interés privado, (pero) acá no hay un interés privado sino un interés público general y superior, porque esta empresa excede el mero marco del interés privado".



En declaraciones a radio Universidad de Santa Fe, Somaglia agregó que esa ley sostiene que, "cuando este organismo de control (Personas Jurídicas) verifica que existe un interés público comprometido, le puede solicitar al juez la intervención".



Somaglia advirtió que, si el juez sigue "en la postura que señaló viernes, en caso de que resuelva que su postura es irreversible", la provincia irá " subiendo en las instancias (judiciales) para poder revertir lo resuelto".



En esa línea, dijo que "la posibilidad de la pacificación social, si se quiere, u ordenar todo este inicio de este concurso, es que, realmente, quien está comprometido en el interés, que es provincial, pueda conducir la empresa".



El funcionario santafesino fundamentó esta afirmación con el argumento de que la provincia va a ser quien haga "frente a las erogaciones que corresponden hacer".

"Los administradores de Vicentin en el último tiempo no han sido lo suficientemente transparentes, porque han llevado a la empresa a la situación en la que está", remarcó Somaglia.

Justificó la presencia de interventores nacionales "porque, sin dudas, la Nación va a ser uno de los que va a asistir en el salvataje, en el rescate de la empresa".



"(El presidente Alberto) Fernández dice lo mismo: 'yo no le voy a dar todo el dinero al (gobernador Omar) Perotti, yo al dinero que voy a poner, (para administrarlo) quiero tener la gente de mi confianza, como es (el designado interventor, Gabriel) Delgado, que tiene una reputación reconocida en el orden nacional", apuntó el funcionario.

Somaglia completó que "ese es el cometido" de Nación y Santa Fe y enfatizó que "no se puede seguir adelante con los actuales administradores".

Y Aclaró que "con la intervención, lo único que se corre es a los gerentes actuales de Vicentin, porque los socios continúan siendo socios, no pierden su situación".

Por su parte, la inspectora General de Personas Jurídicas de Santa Fe, María Victoria Stratta, reforzó el reclamo para que cesen en sus funciones los administradores de la cerealera y enfatizó que “hay cuatro directores que han ingresado actuaciones en el registro de la propiedad para vaciar su patrimonio a partir de enero y que tienen denuncias penales".



La IGJP solicitó el reemplazo del directorio de la cerealera en concurso de acreedores Vicentin, para "conducir a la empresa de mejor manera hacia el acuerdo preventivo que evite la quiebra".



"Como autoridad de contralor de sociedades no puedo dejar de analizar estos hechos y pedir que el juez del concurso separe a los administradores y los reemplace por alguien que pueda conducir a la empresa de mejor manera hacia el acuerdo preventivo que evite la quiebra, porque esta gente no parece estar a la altura de las circunstancias, tienen denuncias penales", sostuvo Stratta en declaraciones a la FM Radio Con Vos.

La funcionaria aclaró que el pedido al magistrado de Reconquista es que "los directores, que son once personas, no sean quienes actúen administrando en esta coyuntura en la que hay que solucionar el problema del concurso preventivo".



Remarcó además que "hay una situación de insolvencia y están estas personas (los directores), que llevaron a la sociedad a ese lugar”.



Acerca del entramado societario, indicó luego que la situación de la empresa "es bastante compleja, porque son distintas sociedades que están relacionadas, con algunas que dicen tener participación ínfima, si bien la única que está en concurso preventivo es Vicentin SA"



"Esto llamó la atención y llevó a revisar los distintos legajos societarios y ver si en realidad no era tan ínfima la participación; formalmente sí, pero sustancialmente no porque las otras sociedades propietarias de esas acciones tienen relación", concluyó.