Vicentin: Alberto se abre al diálogo, pero en el kirchnerismo avanza el plan de expropiación

No se conocían. Hace meses que hubo emisarios que llevaron propuestas. Y recién el día anterior al cara a cara, con la amenaza presidencial de un proyecto de intervención de Vicentín, hablaron por teléfono: "Tuve una buena charla con uno de los accionistas de la empresa, Sergio Nardelli. Confío en que podremos hacer las cosas tranquilos, no es motivo de pelea", contó el propio Alberto Fernández. Ayer se vieron en la Quinta de Olivos para abrir "una instancia de dialogo".

La cumbre comenzó pasadas las 18 y recién a las 20.28 salió a la puerta de la residencia el gobernador santafesino Omar Perotti, el mediador en el conflicto por localía pero además quien le trasladó la preocupación al Jefe de Estado meses atrás por las finanzas de la agroexportadora. "Terminó una larga reunión, es clave que se haya abierto una instancia de diálogo, con la expectativa que este canal siga", celebró el mandatario.

Sin embargo, a esa misma hora, en el kirchnerismo legislativo no aguardaban ningún Plan B: "El proyecto (de expropiación) sale", pronosticaban. A diferencia de las múltiples versiones en las últimas 24 horas, cerca de Cristina Fernández de Kirchner descartaban una marcha atrás oficial de la medida, auspiciada por una de sus senadoras: Anabel Fernández Sagasti. El cónclave lo justificaban por el perfil presidencial, su rol "moderador" por el que fue ungido candidato, al fin y al cabo.

La sensación era la misma en Olivos anteanoche, al agendar la cita presidencial con el CEO de Vicentín, se mostraban menos dialoguistas que Perotti. "Ningún acuerdo, primero que devuelva la que se llevó", esgrimían, adjuntando el PDF con los créditos del Banco Nación que el macrismo le aprobó a la firma, aún cuando ya estaba concursada. El apoyo financiero a la campaña de Cambiemos era lo de menos: la deuda con la banca pública, y cómo sería absorbida en la nacionalización, es la gran preocupación en el Gabinete.

Si bien el gobernador peronista llevó el poblema a Olivos, aunque no lo confiese, la expropiación no era la solución que pretendía. Desde el anuncio de la Casa Rosada, en su administración aclaraban que Perotti pretendía evitar una extranjerización de la firma. "El Presidente ha sido muy claro, su objetivo es el rescate de la empresa. (La expropiación) es un mecanismo, pero del diálogo ha surgido que si aparecen alternativas superadoras está dispuesto a escuchar", contó Perotti en la puerta de Olivos.

Una de las opciones que se debatió en la mesa fue sumar a cooperativas para sostener la firma, en sociedad de YPF Agro. Hoy mismo, adelantó Perotti, las autoridades de Vicentín visitarán a sus pares de la petrolera estatal junto al interventor Gabriel Delgado.

No hubo una comunicación oficial post-reunión, apenas una foto al inicio, un detalle que no parece menor. No se realizó una conferencia dentro de la residencia ni, como primero se había anunciado, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, uno de los grandes ausentes en el anuncio, salió a la calle con Perotti. Puede ser una señal.