Verna: “Macri habla mucho de federalismo pero es unitario”

El gobernador de La Pampa, el peronista Carlos Verna, criticó hoy la decisión de la administración nacional de aumentar el 168 por ciento de los ingresos que recibe la ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación federal y advitió que el presidente Mauricio Macri “habla mucho de federalismo pero es unitario”.

Verna formuló declaraciones en la Casa Rosada al ingresar a una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con quien buscó avanzar en un acuerdo para que la Nación comience a pagarle a su provincia los 4 mil millones de pesos que le adeuda, bajo la amenaza de recurrir a la Corte Suprema.

“Nosotros estamos en condiciones de demandar a la Nación y obtener un fallo al igual que lo obtuvieron San Luis, Santa Fe y Córdoba. ¿Por qué no lo hicimos? Porque el gobernador (anterior Oscar Jorge) le tenía miedo a la (ex) presidenta (Cristina Kirchner)”, disparó, aunque aseguró que no llegó a la Casa de Gobierno con “ánimo de pelea”, sino con la predisposición de acordar.

Sobre este punto, insistió: “Si no hay un acuerdo, por supuesto que voy a demandar. Yo ya en una carta documento le dije al ministro (Frigerio) de la necesidad de discutir si me pagan el 15 por ciento o me pagan la deuda. Si no me pagan el 15 por ciento o la deuda, tendremos que ir a la Corte Suprema, pero no es mi intención ir a la Corte. Mi interés es acordar. Y la pregunta es cómo me van a pagar”.

Consultado sobre el aumento del 168% en el porcentaje de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, Verna fue enfático: “Yo lo dije y se enojaron en mi provincia: Macri habla mucho de federalismo pero es unitario. Creo que esta es una clara demostración de lo que digo”.

Fuente: AGENCIAS