Verna: "La gestión anterior nos trató muy mal"

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, criticó a la ex presidenta Cristina Fernández al sostener que "trató muy mal" a los pampeanos al cuestionar el descuento del 15% en la coparticipación y la deuda previsional de más de 4 mil millones de pesos con al que dejó su mandato.

"El gobierno anterior nos trató muy mal. Desde el año 2009 que no nos pagan el déficit de la caja previsional", dijo al regresar a la provincia tras el encuentro de los gobernadores justicialistas realizado en la provincia de San Juan. Y, señaló que "La Pampa es una de las pocas provincias que no transfirió la caja que nos retrae el 15% que convenimos con Nación y que desde el año 2009 no nos paga o sea que estamos en el peor de los mundos".

Verna agregó: "Concedimos la plata, no cedimos la caja y no nos pagan el déficit y eso es consecuencia de la administración anterior porque nos dejaron de pagar en el año 2010".