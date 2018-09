Verna: "Hay gobernadores peronistas más cerca de Macri que de Perón"

El mandatario pampeano se refirió con dureza al gobierno nacional y a algunos de sus pares.

En la previa de la reunión de los gobernadores peronistas en la sede del CFI, Carlos Verna, el gobernador peronista, se refirió con duros términos a la gestión de Macri. Si bien esperará a conocer el proyecto de ley para analizarlo, adelantó que "no puedo pedir a los legisladores que voten un Presupuesto con ajuste".

En esa línea, explicó que no sería una irresponsabilidad no votar el Presupuesto, sino que "la irresponsabilidad fue ir al FMI". Igualmente, adelantó que no aceptará hacerse cargo del traspaso de los subsidios al transporte y a las tarifas eléctricas, uno de los puntos que se presenta más complicado en la previa.

Apoyado sobre su propio equilibrio fiscal, se quejó de la deuda que el gobierno nacional tiene por la ley 27260. "Yo tengo equilibrio fiscal. Las otras provincias tendrán que arreglarlo. Hay gobernadores peronistas que están más cerca de Macri que de Perón".

A la reunión, planteada para las 10, ya dijeron presentes los gobernadores Juan Schiaretti, Alberto Rodríguez Saá, Lucía Corpacci, Alberto Weretilneck, Sergio Uñac y Rosana Bertone. También estuvieron presentes Juan Manzur, Domingo Peppo, Hugo Passalacqua y Gildo Insfrán. Santa Fe envió a dos ministros.

Más tarde se reunirán con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Y a las 17 horas con Mauricio Macri en la Casa Rosada.