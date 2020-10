Verano 2021: Kicillof prevé que la Costa Atlántica tendrá un nivel de ocupación turística del 40%

"Esta será una temporada atípica debido a la pandemia, por lo que estamos trabajando de forma coordinada Nación, Provincia y municipios con la finalidad de brindar previsibilidad a quienes desarrollen actividades vinculadas al turismo y a quienes necesiten planificar sus vacaciones", auguró el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa. El gobernador Axel Kicillof lo escuchaba atento, en el evento realizado en el museo MAR de Mar del Plata, epicentro del lanzamiento de los protocolos que permitirán a las ciudades recibir veraneantes.

De esta forma, el gobierno provincial confirmó que habrá temporada, algo que se venía insinuando, y será extra large, extendida desde el 1 de diciembre hasta la Semana Santa de 2021 (4 de abril) para los que alquilen alojamientos, mientras que desde el 1 de noviembre ya podrán trasladarse los propietarios no residentes. "El objetivo es que podamos tener la mejor temporada posible, siempre atentos a la evolución de la situación epidemiológica", apuntó Costa.

En la administración kicillofista, de ADN al fin y al cabo economista, sostienen que no tienen por ahora una previsión estadística de lo que será una temporada más que atípica. En cambio, apelan al espejo internacional en un mundo con Covid-19 para un pronóstico. "En las experiencias europeas no se superó el 30/40 % de ocupación", afirmaban ayer cerca del mandatario provincial. "Si tenemos mejor perspectiva con la vacuna, tal vez podamos aspirar a un poco mejor que ese promedio pero no mucho más", agregaron. La apuesta es a tener para marzo una medicación contra el coronavirus.

Según la encuesta de ocupación hotelera del Indec, en enero de este año, en la provincia de Buenos Aires estaban ocupadas 1.761.616 de sus plazas, lo que representaba casi el 70% del total de camas disponibles. Con respecto al 2019, significaba un alza del 20,1%. Sin contar la posible menor oferta, por cierre de alojamientos, son números que no se verán en la próxima temporada, si bien que finalmente haya una no deja de ser una buena noticia.

Los números del Indec en un informe de marzo de 202

"Lo primero que vamos a plantear es que va a haber protocolos ¿Se va a poder veranear? Sí, pero no como siempre", afirmó Kicillof. Además de Costa, estaba el intendente anfitrión, Guillermo Montenegro, después de unos recientes cortocircuitos por un mensaje de audio filtrado del dirigente cambiemita. También llegó el titular de Diputados, Sergio Massa. El ministro nacional Matías Lammens salió por videoconferencia, para remarcar que el operativo Detectar se trasladará a las localidades turísticas.

"Para nosotros es una enorme satisfacción estar anunciando hoy, en conjunto con ministros nacionales, provinciales e intendentes, que sabemos cómo va a ser esta temporada, conviviendo con el virus pero aprovechando también, con todos los cuidados, los enormes atractivos y hospitalidad de nuestra provincia", cerró Kicillof.

Una de los misterios que el mandatario develó primero es no será necesario un "testeo previo" de Covid-19 "no va a ser un requisito para viajar" a la Costa Atlántica. "No sirven", apuntó el gobernador, al sostener que hay tres días que se puede ser portador de coronavirus y en las pruebas dar negativo.

En principio, explicaron, cada viajero deberá bajar una nueva aplicación a su celular, llamada Cuidad Verano, en la que deberá anotar a qué ciudad se dirige, cuánto durará la estadía y en qué hotel se alojará. El "Certificado Único Habilitante para Vacacionar" se utilizará "con fines estadísticos y no restrictivos", agregaron desde la provincia.

En caso de que un veraneante presente síntomas durante su estadía, deberá regresar a su hogar en la medida de lo posible. "Para los casos en que no sea posible el retorno a la localidad de origen, el municipio deberá alojarlos en centros de aislamiento extrahospitalarios", marca el protocolo provincial.

Otra de las dudas que se tenían en la previa: Costa afirmó que "no están las condiciones" para realizar "actividades culturales en espacios cerrados". En otras palabras, no habrá espectáculos teatrales. "Lamentablemente no vemos que están las condiciones como para poder anunciar hoy que se van a poder realizar actividades de entretenimiento, esparcimiento o culturales en espacios cerrados", enfatizó el ministro. Desde el sector ya expresaron su preocupación.