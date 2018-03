Ventas minoristas despegan en diciembre y comerciantes se entusiasman con 2016

Las ventas minoristas subieron 3,1% en diciembre y finalizaron 2015 con un crecimiento promedio de 2,1%, según estimó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Las ventas de los comercios minoristas se incrementaron 3,1% el último mes de 2015 y cumplieron así 13 períodos consecutivos de aumentos, señaló ayer la CAME.

La entidad que nuclea a pymes subrayó que se registró "una demanda en recuperación", por la cual los comercios terminaron el año con un crecimiento promedio anual de 2,1% en sus ventas.

"Las cantidades vendidas por los comercios minoristas crecieron 3,1% en diciembre frente a igual mes de 2014, empujadas por un público que aprovechó todas las ofertas del mercado y las posibilidades de financiamiento para recuperar sus niveles de consumo", evaluó el estudio de CAME.

Según el sondeo empresario, "hay que tener en cuenta que tras 13 meses consecutivos en alza, diciembre no sólo registró la mayor tasa de incremento, sino que además es el primer mes que subió comparado contra otro período positivo".

La CAME aclaró que, si bien a lo largo del año se mantuvo una suba en la demanda respecto de 2014, los niveles no terminaron de alcanzar para mejorar la situación de rentabilidad del pequeño y mediano comercio al que representa.

El informe destacó, de esa manera, que "diciembre fue un mes diferente ya que la demanda creció fuerte".

"Se vio un público con mayor entusiasmo, confianza y más predispuesto a gastar", enfatizó la entidad que se caracterizó hasta hace poco por su cercanía al gobierno de Cristina Kirchner.

Puntualizó que, para los comercios, "fue un buen indicador de lo que podría ser la demanda de consumo en 2016".

Los rubros más dinámicos en diciembre fueron Indumentaria, Electrodomésticos, Electrónicos, Jugueterías, Calzados, Deportes y Artículos de recreación.

También se movieron "con firmeza" segmentos de menor tamaño, como Bazares, Regalerías y Bijouterie, siempre muy buscados por un público dispuesto a gastar, pero en montos más pequeños, consideró la CAME.

En el año, lo mejor pasó por Electrodomésticos, Artículos Electrónicos e Indumentaria, los cuales fueron "muy favorecidos" con programas como el Ahora 12.